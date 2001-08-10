Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2023
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Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу
10:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести свежую горбушу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться 18 августа с 12.30 на площадке около "Дома торговли" по адресу: пр. Мира, 106А.

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