В детских садах Поронайского района установили урны для сбора бумаги, пластика и батареек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе продолжается первый этап социально-экологического проекта "Актавенок за экологию: Подключайся! Заряжайся! Собирай!", направленного на формирование бережного отношения к окружающему миру. В рамках акции в детских садах района устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора - бумаги, пластика и батареек.

Сегодня детскому саду "Сказка" контейнер передала депутат Собрания Поронайского городского округа Елена Гулько. В сентябре к проекту присоединятся школы района.

Организаторы проекта - местное отделение партии "Единая Россия" при поддержке Администрации Поронайского городского округа закупили специальные урны для всех образовательных учреждений округа. В течение года учащиеся и воспитанники организаций будут собирать батарейки, пластик и бумагу. Учреждение, которое соберет больше всего материала, получит ценные призы.

Также в рамках проекта пройдет конкурс видео- и анимационных роликов и конкурс на лучший гимн проекта. Подведение итогов и награждение победителей ценными призами пройдет во Всемирный день окружающей среды 5 июня 2024 года.