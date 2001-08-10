В Сахалинской области заменят десятки километров сетей тепло- и водоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе в рамках подготовки к отопительному сезону ведутся активные работы по замене ветхих и аварийных сетей. До начала отопительного сезона планируется заменить 8,5 километра сетей теплоснабжения, 31 километр сетей водоснабжения и 5,5 километра сетей водоотведения. К сегодняшнему дню работы выполнены на 76 процентов. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в региональном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В этом году из областного и федерального бюджетов выделено 1,1 миллиарда рублей на субсидии муниципальным образованиям для выполнения работ по подготовке к отопительному сезону.

- Очень важно войти в отопительный сезон заблаговременно подготовившись. Нужно привести в порядок сети и котельные, создать достаточный запас топлива, как резервного, так и основного. На особом контроле держим подключение к теплу наших социальных объектов - больниц, школ и детских садов, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

- Подготовка к отопительному периоду в Сахалинской области началась своевременно - сразу после окончания предыдущего сезона. В феврале в каждом муниципальном образовании были сформированы планы по подготовке к зиме. С февраля по июнь были проведены закупочные процедуры, определены поставщики, произведена доставка необходимого оборудования в островной регион. С июля началась активная фаза подготовки, - рассказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Гапова.

Кроме ремонта и замены сетей предусмотрен большой объем работ по ремонту котельных и котельного оборудования.

Так, в текущем году проводится капитальный ремонт здания котельной в селе Горном Курильского района. На сегодняшний день выполнено уже 95 процентов от общего объема работ. Масштабный ремонт котельного оборудования ведется в Томаринской центральной районной котельной. Там ремонтируют паровой котел, проводится замена экранных труб и пароперегревателя.

В Невельской котельной идут работы по установке двух экономайзеров. Завершаются начатые в прошлом году ремонтные работы по установке газоходов и циклонов в Шахтерской центральной районной котельной. Работы по замене дымовых труб ведутся в Поронайском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском районах. Здесь также обновят более 20 единиц котельного оборудования, в числе которого - теплообменники и насосное оборудование.

Параллельно с подготовкой объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры идет снабжение твёрдым топливом населения, проживающего в частных домах, отапливаемых углем. С учетом субсидии из областного бюджета приобрести уголь можно по такой же цене, как год назад. Разницу между рыночной стоимостью и фактической жителям компенсирует бюджет. В этом году серьезная работа была проведена по повышению качества твердого топлива, поставляемого населению. Достигнута принципиальная договоренность с поставщиками и угольными разрезами о размере минимальной фракции, отправляемой на отгрузку.