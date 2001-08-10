На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации активисты местного отделения партии "Единая Россия" решили организовать праздник для постояльцев психоневрологического интерната.

С концертной программой выступил Сергей Савельев - артист камерного хора El Canto, активный член партии. В исполнении артиста прозвучали песни советских и российских авторов, а также народные композиции.

Выступление получилось весёлым, ярким и праздничными. Сергей Савельев подарил всем присутствующим много приятных и положительных эмоций. А по завершению праздника всех участников мероприятия угостили вкусными пирожками.

Напомним, что в Сахалинской области реализуется партийный проект "Крепкая семья", целью которого является содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей.

В числе приоритетных направлений народной программы “Единой России”- забота о семье и бережное отношения к семье.