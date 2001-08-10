МегаФон автоматизирует управление автопарком на золоторудном месторождении "Кумроч"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МегаФон разворачивает систему мониторинга автотранспорта на одном из крупнейших золоторудных месторождений Камчатского края. За счет автоматизации партнер сможет эффективнее управлять автопарком и снизить расходы на его обслуживание.
Компания GORA, реализующая проект по освоению месторождения «Кумроч», внедряет решение МегаФона «Контроль автопарка», подключая к системе мониторинга весь транспорт. Каждая машина оборудована навигационным модулем, который определяет ее координаты и скорость движения. Система также мониторит данные с установленных на транспорт датчиков, контролирующих температуру двигателя, уровень топлива и масла, другие важные показатели.
Информация с модулей передается в автоматическом режиме на платформу онлайн-мониторинга. Для устойчивого сигнала МегаФон завершает строительство сети на территории месторождения «Кумроч».
Компания в режиме онлайн сможет контролировать движение автотранспорта и понимать, в каких работах он задействован, при необходимости корректировать задачу водителям, чтобы избежать долгих простоев техники. Платформа МегаФона также подскажет, когда топливо в хранилищах, расположенных на месторождении, заканчивается, и даст сигнал диспетчерам для новой закупки.
Уровень топлива в транспортных средствах виден с детализацией по времени. Специалисты могут проанализировать его расход каждой машиной и принять оперативные меры при существенных отклонениях. Информация о температуре двигателя, уровне масла позволяет выявлять технические неисправности и своевременно направлять транспорт на ремонт. Такой подход сокращает затраты на содержание автопарка до 40%.
«Цифровизация в горнодобывающей отрасли – устойчивый тренд. За счет автоматизации процессов бизнес может повысить эффективность работы и сократить расходы. На этапе разработки месторождения «Кумроч» наш партнер управляет большим количеством техники. Решение «Контроль автопарка», работающее на базе IoT-технологий и полностью реализованное на российском ПО, позволяет не только снизить аварийность и простои спецтехники, но и демонстрирует финансовый эффект – срок службы транспорта увеличивается на 20%, сокращаются расходы на его содержание», - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
«При проектировании и строительстве промышленных объектов горно-обогатительного комбината «Кумроч» мы уделяем особое внимание вопросам ответственного недропользования и применению наилучших доступных технологий. Сотрудничество с компанией МегаФон является наглядным примером внедрения практик в области цифровизации производства. Проект позволяет нам наиболее эффективно управлять парком автомобильной и горной техники, а также оперативно решать производственные задачи», – комментирует директор по производству и эксплуатации компании GORA Александр Денебаев.
Решение МегаФона учитывает перспективу роста автопарка и появления новых задач при разработке месторождения «Кумроч». Проект предполагает создание к 2026 году горно-обогатительного комбината с годовым объемом добычи до 4 т золота при его балансовых запасах в 48,8 т.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:48 11 Августа Житель Южно-Сахалинска ездил воровать в Долинск
16:25 11 Августа "Доступная рыба": как на Сахалине и Курилах реализуется программа продажи горбуши по низким ценам
14:30 11 Августа 10 процентов трудоспособного населения Сахалинской области работают в строительстве
09:38 11 Августа Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
Выбор редакции
- 15:26 Вчера День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
- 11:13 15 Августа Южносахалинцев приглашают на бесплатный мастер-класс по дыхательным гимнастикам
- 14:41 14 Августа На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле
- 09:38 11 Августа Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?