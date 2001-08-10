Более 30 соцобъектов начали строить в Сахалинской области благодаря "Единой субсидии"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах в 2023 году возводят более 30 социальных объектов. Это стало возможным благодаря «Единой субсидии» президента. Часть строек уже близятся к завершению и будут сданы в этом году. Среди них — школа для 300 учащихся и два дома-интерната для престарелых и инвалидов. Подробнее о реализации программы — в материале ниже.
Школы с нивхским уклоном и дом-интернат
Единая субсидия позволяет расширить возможности региона и уделить больше внимания социальной сфере. В этом году началось возведение сразу четырех объектов. Также в программу вошло благоустройство 41 придомовой территории по проекту «1000 дворов», строительство отделения общей врачебной практики в селе Отрада на Кунашире, детсад для 110 дошколят в селе Китовом на Итурупе. Дополнительно профинансировали приобретение прав на использование системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой.
Параллельно новым стройкам, продолжается работа на старых объектах, которые начали возводить в последние пять лет. Два из них уже закончены. Это школа для 400 ребят в Курильске и детский социально-реабилитационный центр «Маячок» для проживания 75 детей.
Еще 12 планируется сдать в этом году. Среди них две школы-детсады в селах Кировское Тымовского района и Головнино в Южно-Курильском городском округе. В Ногликах к 1 сентября откроют школу на 300 мест, а осенью — дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Школа в Ногликах построена по всем современным стандартам и заменит деревянную постройку. Учебное заведение разделено на четыре блока. В первых двух будут проходить уроки, еще один предусмотрен для спортивного зала, а в последнем находятся столовая, актовый зал и библиотека.
Одной из особенностей новой школы станет класс для изучения нивхского языка, а также мастерская для изготовления предметов коренных малочисленных народов Севера.
После сноса старой деревянной школы и начала строительства новой, ребятам и учителям пришлось ютиться в школе № 1. Чтобы разделить потоки детей, было запущено две смены. В новом учебном году этих проблем не будет.
Дом-интернат планируют открыть чуть позже — в октябре. Старое здание построено еще в 1969 году, поэтому с переездом в новое 60 постояльцев обретут комфортные условия для жизни.
Аэропорт и новые дома
«Единая субсидия» подарила Шикотану сразу шесть жилых домов. Также в бухте Малокурильской разрабатывают проектную документацию для укрепления берега.
В Охе идет реконструкция аэродрома на площади в 59,1 тыс.кв.м.
По словам местной жительницы Анны, аэропорт давно нуждался в ремонте, ведь самолеты являются самым удобным средством перемещения для островитян из такой отдаленной территории. Увеличение количества мест в зоне ожидания и досмотра сделает перелеты более комфортными.
В областном центре уже идет подготовка к сдаче спортшколы олимпийского резерва по восточным единоборствам. В Шахтерске на этапе завершения центр культурного развития и дом-интернат для престарелых и инвалидов. Летом эти строительные объекты в рамках рабочего визита посещал губернатор Валерий Лимаренко.
Дом-интернат откроют в октябре. Он заменит старое здание 50-х годов, которое рассчитано лишь на 30 постояльцев. В новом смогут разместить до 50 человек.
Культурно-досуговый центр совместит в себе дворец культуры и школу искусств. В здании будет размещен актовый зал на 250 мест, а также кабинеты для занятий танцами, музыкой, изобразительным искусством. Кроме того, жители смогут изучать и театральное мастерство.
По словам директора детской школы искусств Ольги Вылекжаниной, открытие центра решит давнюю проблему Шахтерска с отсутствием мест для проведения досуга детей и взрослых.
Отметим, «Единая субсидия» рассчитана на регионы Дальнего Востока и предоставляется с 2018 года по инициативе президента. Средства идут на строительство и модернизацию соцучреждений.
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