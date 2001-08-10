В Сахалинской области стартовала акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца сентября пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ/СПИД и вирусный гепатит С могут островные жители в разных частях острова. Акция проводится областным СПИД-центром совместно с центром социальной адаптации и реабилитации «Жизнь». «Сахалин-тестмобиль-экспедиция» стартовала на этой неделе в Углегорске. До 20 сентября бригада специалистов побывает еще в 4 районах области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.

Всего 15 минут требуется врачам, чтобы обнаружить наличие вирусов с точностью до 99%. Для прохождения экспресс-тестирования не требуются документы – любой желающий может определить свой ВИЧ-статус, узнать о путях передачи инфекций и правилах их профилактики, а также обсудить персональные риски со специалистами.

- Забор крови из пальца происходит очень быстро и безболезненно, тест-системе достаточно капли крови, чтобы выявить наличие антител к ВИЧ, которые вырабатывает организм в ответ на проникновение вируса. При получении положительного результата – двух полосок, мы направляем пациента в СПИД-Центр, чтобы подтвердить результат лабораторными исследованиями. Также в нашей команде всегда есть психолог, чтобы при возникновении критических случаев оказать помощь пациентам, - объяснила врач-эпидемиолог областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Юлия Байрашева.

Пройти тестирование на ВИЧ/СПИД и вирусный гепатит С островные жители могут также в центральных районных больницах. Во время работы тестмобиля сотрудники медицинских учреждений успевают обменяться опытом: местные врачи рассказывают об обстановке на их участке, а сотрудники СПИД-центра дают рекомендации, как наладить работу с населением.

- Для нас это отличная возможность пополнить свой багаж знаний, посмотреть на работу профильных специалистов. И больший интерес вызывает не процесс тестирования – он остаётся неизменным, а именно коммуникация с пациентом – как убедить сдать тест, что говорить во время ожидания результатов и после их получения, - рассказала главная медсестра Синегорской участковой больницы Евгения Бутилина.

«Сахалин-тестмобиль-экспедиция» уже побывала в 3 населённых пунктах, специалисты посетили Углегорск, Шахтёрск и Синегорск. Впереди их ждут ещё четыре поездки: 19 августа – с. Красногорск (ул. Новая, д. 9), 26 августа – г. Анива (ул. Калинина д.57), 2 сентября – г. Невельск (ул. Ленина, д.4), 19-20 сентября – г. Холмск (ул.Советская, д.71). Пройти экспресс-тестирование можно в период с 11:00 до 13:00.