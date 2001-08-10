Дворец детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска занял 1 место во всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дворец детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т) Южно-Сахалинска занял первое место в номинации "Наставничество в социальной сфере" на региональном этапе всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила директор ДД(Ю)Т Светлана Французова, в объявленный президентом Год педагога и наставника все учреждения стремятся заявить о себе, поделиться своими наработками в этом направлении, расширяя спектр возможностей педагогов как для обучения подрастающего поколения, так и для профессиональной самореализации.

- Как и во многих учреждениях дополнительного образования, школах и детских садах города, в ДД(Ю)Т наставничество существовало всегда. И участие в конкурсе стало для нас еще одним значимым этапом в нашей работе - мы провели внутренний анализ качества деятельности, систематизировали и структурировали аспекты нашей работы, описав весь накопленный опыт, и смогли объективно оценить свои достижения в этом направлении, - подчеркнула Светлана Французова.

Отметим, развитие системы образования, создание условий для профессиональной реализации педагогов является важным направлением работы администрации Южно-Сахалинска. Уже много лет в учреждениях образования существует институт наставничества, в рамках которого организовывают педагогическую и научно-практическую поддержку молодых специалистов, обобщают передовой опыт, оказывают помощь в повышении профессиональной квалификации (компетенций) педагогов.

Также в сферу деятельности наставников входит организация адаптационного периода учеников 1 и 5 классов (переход на новую образовательную ступень), сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, разрешение конфликтных ситуаций и организация социального и сетевого сотрудничества.

Напомним, всероссийский конкурс "Лучшие практики наставничества" проводился в рамках реализации национального проекта "Производительность труда", который нацелен на отбор успешного опыта наставников для его дальнейшего тиражирования и внедрения в городах.

Победители регионального этапа конкурса будут представлять свои муниципалитеты во Всероссийском этапе в конце года.