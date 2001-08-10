Более 200 юных сахалинцев поиграли в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники детского оздоровительного лагеря "Восток" приняли участие в военно-спортивной игре "Зарница". Мероприятие собрало более 200 мальчишек и девчонок в составе 10 команд, рассказали ТИА "Острова" в региональном минстерстве спорта.

Ребят ожидали несколько испытаний - им предстояло разгадать шифр, найти все "мины", пройти полосу препятствий, научиться оказывать первую помощь и собирать автомат. Но для того, чтобы одержать победу, необходимо было найти победное знамя, пользуясь подсказками.

- Отряд получает военный лист с указанием маршрута, по которому нужно двигаться. На каждом пункте ждёт сталкер. Он объясняет задачу, контролирует и оценивает выполнение задания, выставляет баллы для команды. Боевые листы связистом сразу передаются в штаб. После шестого задания выдаётся пакет с секретной информацией. В нём последнее - самое важное задание - найти флаг, - объяснила правила игры начальник лагеря "Восток" Елена Грицук. - "Зарница" всегда доставляет ребятам бурю эмоций и драйва. Подобные мероприятия помогают ребятам улучшить свою выносливость, быстроту реакции, координацию, мелкую моторику.

Лагерь "Восток" выражает благодарность за мастер-класс по сборке и разборке оружия СОШ №13 г. Южно-Сахалинска и классу Росгвардии.