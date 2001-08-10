Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2023
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В ночь на 18 августа в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
16:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь на 18 августа в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

В ночь на 18 августа в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в областном центре предстоящей ночью прогнозируется сильный (15-29 мм за 12 часов), а местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов и менее).

Завтра, 18 августа, и в последующие сутки на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. Возможны выходы воды на пойму.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

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