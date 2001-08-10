Сахалинца поймали за браконьерства, но в ходе расследования выяснилось, что он еще и подворовывает

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями ОМВД России по Долинскому ГО завершено расследование уголовного дела по обвинению двух местных жителей в совершении ряда преступлений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как было установлено в ходе расследования, 37-летний обвиняемый, имея умысел на незаконный вылов рыбы лососевого вида, непосредственно с целью массовой добычи симы, вступил в преступный сговор со своим 24-летним знакомым.

29 мая 2023 года приятели прибыли на участок реки Найба, расположенный в с. Стародубское Долинского района Сахалинской области, которая является местом нереста тихоокеанских лососей. Предварительно они взяли с собой запрещенное орудие лова – ставную сеть, с помощью которой в нарушение правил рыболовства, произвели незаконную добычу симы, в результате чего государству был причинен ущерб на сумму свыше 70 000 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста. Санкция нормы данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, как было установлено в ходе расследования, один из соучастников оказался причастен к хищению сотового телефона.

Так, 14 апреля 2023 года он находился в одной из квартир города Долинска вместе со своим другом, где они распивали спиртное. Периодически фигурант выходил в подъезд покурить. Уже в ночное время 15 апреля 2023 года, он в очередной раз вышел покурить в подъезд и увидел, что дверь соседней квартиры приоткрыта. Свет в квартире не горел, какой-либо звук не доносился. Подождав некоторое время, он решил зайти внутрь, так как предположил, что в квартире может храниться какое-либо ценное имущество, которое он может украсть.

Зайдя в квартиру, мужчина прошел в комнату, в которой горел свет, где увидел, что хозяева квартиры крепко спят. Около дивана на полу он увидел два мобильных телефона, которые похитил. Один из телефонов впоследствии обвиняемый потерял, а другой реализовал в адрес третьих лиц за 3000 рублей.

Общая сумма ущерба от хищения телефонов составила почти 23 000 рублей. Тем самым, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть кража-тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.

Уголовные дела, объединённые в одно производство, направлены в Долинский городской суд для рассмотрения по существу.