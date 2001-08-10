Сахалинка украла телефон, но даже не смогла им воспользоваться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днем 25 июня текущего года фигурантка находилась в помещении магазина в торговом центре по улице Сахалинской. В какой-то момент гражданка увидела на тумбе, установленной в торговом зале магазина для примерки обуви, забытый кем-то мобильный телефон и решила его забрать себе, в личное пользование. Так, убедившись, что рядом никого нет и никто не может засвидетельствовать ее противоправные действия, она взяла чужой мобильный и спрятала находку в находящийся при ней рюкзак, тем самым похитила имущество потерпевшей.

С похищенным гаджетом обвиняемая с места совершения преступления скрылась. Позже она вытащила из телефона сим-карту, но разблокировать его так и не смогла, так как он был запаролен отпечатком пальца. В связи с этим она оставила смартфон на хранении.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину на сумму 89 990 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.