Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2023
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15:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинка украла телефон, но даже не смогла им воспользоваться

Сахалинка украла телефон, но даже не смогла им воспользоваться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днем 25 июня текущего года фигурантка находилась в помещении магазина в торговом центре по улице Сахалинской. В какой-то момент гражданка увидела на тумбе, установленной в торговом зале магазина для примерки обуви, забытый кем-то мобильный телефон и решила его забрать себе, в личное пользование. Так, убедившись, что рядом никого нет и никто не может засвидетельствовать ее противоправные действия, она взяла чужой мобильный и спрятала находку в находящийся при ней рюкзак, тем самым похитила имущество потерпевшей.

С похищенным гаджетом обвиняемая с места совершения преступления скрылась. Позже она вытащила из телефона сим-карту, но разблокировать его так и не смогла, так как он был запаролен отпечатком пальца. В связи с этим она оставила смартфон на хранении.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину на сумму 89 990 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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