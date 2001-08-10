День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится к масштабному празднованию Дня города. На целую неделю, со 2 по 9 сентября, областная столица станет фестивальной под лозунгом «Искусство сентября». Сегодня в администрации города прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему празднованию 141-летия города, на которой озвучили планы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Концерты, спортивные показательные выступления, игры, выставки, конкурсы, фестивали охватят множество площадок на территориях городского парка культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина, дома культуры «Родина», скверов Рудановского, Невельского и Крузенштерна, а также обновленном участке набережной реки Рогатки. Шоу-программы ждут южносахалинцев всех возрастов, сообщила директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.

«Фестиваль фестивалей» откроется в субботу, 2 сентября. Главной площадкой для мероприятий с 11.00 до 17.00 станет городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Так, в парке на территории у музыкального фонтана пройдет фестиваль национальных культур», у озера Верхнее - фестиваль на воде, на стадионе - фестиваль спорта, на площадке за теннисными кортами - фестиваль йоги, на роллерной площадке - традиционный фестиваль кимчи, на оз. Нижнем - теплый семейный фестиваль, на площадке у Маяка - фестиваль шашлыка для гурманов, в большом шатре - фестиваль творчества молодых, у кафе «Мама-кофе» - фестиваль роботехники. На концертной площадке все желающие смогут попробовать свои силы на фестивале вокального искусства под руководством профессионалов. Для юных гостей праздника у аттракционов в парке проведут фестиваль детства «Играй, Озорник».

Примечательно, что для мероприятий будет задействован обновленный участок набережной реки Рогатка. К примеру, здесь 2 сентября пройдут фестиваль «Царь-букет». Жители и гости областного центра могут поучаствовать в создании необычного арт-объекта. Здесь же пройдет и творческий фестиваль «Художники».

Рядом со сквером Рудановского будет театральный перфоманс, в сквере Невельского - исторический фестиваль с яркими представлениями.

На вечер праздничной субботы на площади Победы запланированы выступление приглашенных артистов - российской певицы и композитора, участницы телешоу «Песни 2 сезон» на ТНТ Тоси Чайкиной, а также известной группы «Пицца». Здесь же состоится фейерверк.

- В реализации всех масштабных мероприятий на праздничной неделе будут задействованы около 2 000 специалистов - это и сотрудники домов культуры, творческие, спортивные коллективы и др. Мы хотим показать все лучшее, что есть в городе, задействовать все локации, чтобы все жители города стали частью большого праздника. День города - это работа одной большой команды. Приглашаем всех южносахалинцев на фестиваль фестивалей, каждый при желании найдет себе интересное мероприятие, - отметила директор департамента культуры и туризма администрации Ирина Герасимова.

В будние дни горожан также ждут активности. Среди них - фестиваль классической музыки на площадке перед зданием правительства (4 и 5 сентября), фестиваль «Время.Книга.Мы» в сквере Крузенштерна (2-9 сентября), фестиваль изобразительного искусства в стеклянном павильоне парка (4-8 сентября), фестиваль творчества «Школа искусств» на площадке перед ККЗ «Октябрь» (6 сентября), фестиваль диджеев на Горном воздухе (7 сентября) и брейк-данса в большом шатре парка (8-9 сентября).

Большой подарок готовит к празднику Культурно-туристический центр - историческую выставку с макетом селения Владимировка, на основе которого основан город. На нем в максимально близком истории формате изобразят ландшафт, дома, важные составляющие села - почту, школу, часовню и т.д. Все желающие смогут увидеть экспозицию на праздничной неделе в здании центра по адресу: ул. Невельского, 44а.

Завершится праздничная неделя 9 сентября знаменитым гастрономическим фестивалем «Остров-рыба» на площадке у Дома торговли. Также планируется праздничная вечерняя программа на озере в парке культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина.

Добавим, с программой праздничных мероприятий можно будет ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска (ее разместят в ближайшее время), анонсы также появятся в соцсетях мэрии и телеграмм-канале «Официальный Южный».