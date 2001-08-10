Пять новых школ на Сахалине и Курилах откроются 1 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В новом учебном году распахнут двери школа на 300 мест в Ногликах, на 400 мест в Курильске, на Итурупе, школы-детские сады в Головнино, на Кунашире, и в Кировском Тымовского района, а также начальная школа на 400 мест в Шахтерске. Всего создадут 1335 новых школьных мест. Вопрос подготовки к новому учебному году поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Каждая школа на Сахалине и Курилах должна встретить 1 сентября во в полной готовности. Дети и учителя должны войти в чистые светлые классы и начать новый учебный год в комфортных условиях. В этом году к Дню знаний завершается строительство пяти школ. Все они должны быть сданы точно в срок, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Кроме того, в этом году приобретено здание под детский сад в Троицком Анивского района. К 1 сентября он начнет работать и сможет принять 100 ребят.

В 13 школах (из них 9 - сельские) проводится капитальный ремонт в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования". В этом году на обновление островных школ выделено почти 407 млн рублей, из них 93,5 млн - из федерального бюджета.

- В островных школах в этом году ремонтируем фасады, внутренние помещения, инженерных сетей, пищеблоков и спортивных залов. В большинстве районов работы идут в графике, но в некоторых есть незначительные отставания, - сообщила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Как пояснил глава Углегорского городского округа Федор Филин, в школе райцентра полностью меняют систему отопления. В ближайшее время доставят необходимые материалы и оборудование, все работы будут завершены к Дню знаний.

На сегодня приемка успешно завершена уже в 278 образовательных учреждениях - школах, детских садах, организациях профессионального и дополнительного образования. В фокусе внимания - противопожарная безопасность и антитеррористическая защищенность, укрепление материально-технической базы. Все школы обеспечены круглосуточным неограниченным доступом в Интернет. Все школьники на 100 процентов обеспечены учебниками.

В новом учебном году за парты сядут более 63 тысяч школьников. Первый раз в первый класс отправятся свыше 6,7 тысяч детей.

В новом учебном году внедряется единая модель профессиональной ориентации - профминимум с 6 по 11 классы. В этих же классах еженедельно по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия - Мои горизонты". Во всех островных школах будет изучаться курс по начальной военной подготовке.

Совместно с Сахалинским госуниверситетом будут реализовываться проекты: "500 школьников" (подготовка старшеклассников по естественнонаучным дисциплинам) и "Военный учебный центр" (изучение основ военной подготовки). В Сахалинском промышленно-экономическом техникуме внедрят модуль по программированию беспилотных авиасистем.

По поручению Президента Владимира Путина в три учреждения среднего профобразования (Сахалинский политехнический центр №5, Сахалинский промышленно-экономический техникум, Сахалинский индустриальный техникум) оснастят современным оборудованием. Там создадут мастерские по пяти компетенциям для подготовки кадров, востребованных в ключевых отраслях сахалинской экономики.