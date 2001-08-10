Кулинарные изыски из сезонных морепродуктов представлены на гастромарафоне "Дары морей" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гастрономический марафон "Дары морей" в Южно-Сахалинске набирает обороты. До 3 сентября горожане могут попробовать оригинальные сеты с островными морепродуктами в 8 кафе и ресторанах областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году в гастромарафоне принимают участие три новых заведения. Так, в ресторане "Сварог", который специализируется на приготовлении блюд русской кухни, в сет вошли уха по старорусскому рецепту, салат с щупальцами кальмара, камбала в беконе с соусом тартар. Как рассказал бренд-шеф заведения Олег Ефремов, к созданию позиций для фестивального меню он подходит как художник. Поэтому, блюда получаются не только вкусными, но и эффектными.
- Наша профессия - творческая. Восприятие блюда имеет важное значение, наравне со вкусовыми качествами. Поэтому мы уделяем внимание каждой детали. Для марафона мы подготовили уху в формате старорусского рецепта из симы и корюшки. Для придания аромата перед подачей окуриваем блюдо "холодным дымом". При сервировке камбалы с сырокопченым беконом используем съедобные цветы. Я приглашаю гостей к нам, чтобы насладиться вкусом и красотой нашего сета, - обратился к жителям бренд-шеф ресторана "Сварог" Олег Ефремов.
Оценить вкусовые сочетания южносахалинцы и гости города могут и в кафе "Коба", которое впервые участвует в гастрономическом марафоне "Дары морей". Для создания комплекса повара решили не отходить от традиций корейской кухни.
- Мы быстро придумали меню. У нас классическая корейская кухня и в состав сета вошли: жареная камбала с рисом, кальмар по-восточному, нарезка из слабосоленого лосося. Мы уверены в качестве и свежести сахалинских продуктов. Участие в гастромарафоне - отличный формат для продвижения нашего заведения, - рассказала управляющая кафе "Коба" Анастасия Хван.
В основу фестивального комплекса по единой цене 950 рублей входит три обязательных ингредиента: лосось, кальмар и камбала. Эти продукты шеф-повара дополняют и комбинируют в самых оригинальных сочетаниях.
Подробное меню и список заведений, участвующих в гастрономическом марафоне "Дары морей" размещено на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Гастрономический марафон "Дары морей" - одно из ярких событий фестиваля "Остров-Рыба", который за 9 лет полюбился южносахалинцам и гостям островной столицы. Как и прежде, он приурочен к празднованию Дня города.
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