Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2023
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13:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине тренируются стрелять из гранатометов на максимальную дальность

Военнослужащие на Сахалине тренируются стрелять из гранатометов на максимальную дальность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На общевойсковых полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкалье, Амурской области, острове Сахалин, Хабаровском крае,  военнослужащие мотострелковых подразделений выполняют стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В на максимальную дальность, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Гранатометчики совершенствуют свои профессиональные навыки применения штатного вооружения. Они выполняют задачи по ведению визуальной разведки и определению расстояния до целей. Основной упор при проведении практических занятий сделан на поражение целей с первого выстрела на максимальной прицельной дальности стрельбы.

При проведении занятий изучаются особенности ведения огня в различных условиях обстановки и погодных условиях.

Для военнослужащих гранатометных расчетов учебно-боевая задача состоит в том, чтобы за установленное время развернуться, уложиться в норматив и изготовиться к стрельбе. По готовности необходимо с первого выстрела поразить макет бронетехники из своего укрытия.

Для качественного обучения расчетов РПГ-7В были проведены теоретические и практические занятия по освоению приёмов стрельбы из противотанкового гранатомета.

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