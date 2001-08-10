Военнослужащие на Сахалине тренируются стрелять из гранатометов на максимальную дальность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На общевойсковых полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкалье, Амурской области, острове Сахалин, Хабаровском крае, военнослужащие мотострелковых подразделений выполняют стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В на максимальную дальность, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Гранатометчики совершенствуют свои профессиональные навыки применения штатного вооружения. Они выполняют задачи по ведению визуальной разведки и определению расстояния до целей. Основной упор при проведении практических занятий сделан на поражение целей с первого выстрела на максимальной прицельной дальности стрельбы.

При проведении занятий изучаются особенности ведения огня в различных условиях обстановки и погодных условиях.

Для военнослужащих гранатометных расчетов учебно-боевая задача состоит в том, чтобы за установленное время развернуться, уложиться в норматив и изготовиться к стрельбе. По готовности необходимо с первого выстрела поразить макет бронетехники из своего укрытия.

Для качественного обучения расчетов РПГ-7В были проведены теоретические и практические занятия по освоению приёмов стрельбы из противотанкового гранатомета.