Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2023
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12:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Конфискованные товары на 449 тысяч рублей передали сахалинские таможенники для нужд СВО

Конфискованные товары на 449 тысяч рублей передали сахалинские таможенники для нужд СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Товары на 449 тысяч рублей передала  с начала года Сахалинская таможня для нужд СВО. Всего 74 товарных позиции - это моторные масла, консервы, продукты питания, средства личной гигиены, изъятые в рамках дел об административных правонарушениях, возбужденных сахалинской таможней.

Все товары незаконно перемещались через морской пункт пропуска Корсаков. По решению суда товары были конфискованы, после получения всех необходимых разрешений таможенники передали товары для обеспечения бойцов, находящихся в зоне СВО, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

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