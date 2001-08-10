"Луна-25" вышла на орбиту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На орбиту искусственного спутника Луны вышла российская автоматическая станция, запущенная с космодрома Восточный в Амурской области, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на Роскосмос.

"Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны! Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе - двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд", - сказано в публикации Роскосмоса.

Уточняется, что все системы "Луны-25" работают штатно, связь устойчивая. Напомним, прилунение запланировано на 21 августа.