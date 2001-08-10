Два 24-квартирных дома сдадут в селе Корсаковского района в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Квартиры в новостройках в Озерском бесплатно получат переселенцы из аварийного жилья. Сдать четырежэтажные дома планируется до конца 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новоселье отпразднуют не только жители Озерского, но и соседних сел Берегового и Пихтового. Все квартиры сдадут в чистовой отделке «под ключ»: со свежим ремонтом, современной сантехникой, электронагревателями и кухонными плитами.
Строительство домов началось в 2021 году, но прежний подрядчик приостановил работы. Благодаря совместной работе областного министерства строительства и администрации Корсаковского района был найден новый инвестор, который продолжил реализацию проекта.
– На объект мы заступили совсем недавно – в мае. Здесь уже стояли две, так называемые, «коробки». У одного дома были вставлены оконные блоки, на крышах был готов первый слой. На сегодня уже выполнен колоссальный объем работы. Двигаемся по графику, проблем никаких нет, – рассказал исполнительный директор компании-подрядчика ООО «СахСтройМонтажИнвест» Герман Пан.
Сегодня один из домов уже «одет» в фасад, началась чистовая отделка квартир. Параллельно строители занимаются подводом инженерных коммуникаций в новостройки. Эти работы должны быть завершены к отопительному сезону. На следующей неделе приступают к благоустройству придомовой территории. Проектом предусмотрены детская игровая площадка, парковка, площадка для сбора твердых коммунальных отходов, пешеходные дорожки и асфальтобетонное покрытие проездов.
– Плановый срок ввода домов – ноябрь-декабрь этого года. В октябре планируем провести жеребьевку квартир, а затем пригласим будущих жителей, познакомим с их новыми квадратными метрами, проведем «народный контроль». Если у жильцов возникнут замечания, подрядчик их обязательно устранит. Такую традицию несколько лет назад ввел губернатор Валерий Лимаренко, – отметил вице-мэр Корсаковского городского округа Николай Канищев.
Напомним, островной регион – лидер в стране по расселению аварийного жилья. Сахалинская область раньше других субъектов РФ завершила предыдущую программу расселения аварийного жилфонда, которая должна была продлиться до 2025 года, и приступила к реализации новой. Результаты этой работы отмечены на самом высоком уровне – за последние три года Сахалинской области одобрена беспрецедентная поддержка со стороны федерального центра в общем объеме 19 миллиардов рублей.
Расселение аварийного фонда и развитие жилищного строительства важнейшими приоритетами обозначил Президент Владимир Путин.
- Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, – решить вопрос по аварийному жилью. В прошлом году были расселены граждане из трёх миллионов квадратных метров. Это очень хороший показатель, и нужно это продолжать, – подчеркнул глава государства в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли. - Объём многоквартирного жилья растёт, за первые семь месяцев текущего года введено 24 миллиона квадратных метров. Это плюс восемь процентов к тому, что было. Это, конечно, очень здорово.
Владимир Путин отметил, объём строительных работ в целом по стране в 2020–2022 годах увеличился почти на 15 процентов и продолжил расти в первом полугодии этого года.
В островном регионе с начала этого года 1900 жителей переехали из аварийного жилья. До конца года в комфортные квартиры переедут еще 2,5 тысячи островитян.
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