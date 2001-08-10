В архиве администрации Южно-Сахалинска состоится горячая телефонная линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В архивном отделе управления документационного обеспечения МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" 18 августа проведут горячую телефонную линию по электронным услугам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты проконсультируют горожан по вопросам выдачи архивных справок, выписок и копий документов. Кроме этого южносахалинцам расскажут о преимуществах получения государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.

Звонки будут приниматься с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 300-829 (доб. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Напомним, прослушать методическую информацию о портале госуслуг, порядке регистрации личного кабинета, подтверждении личности в ЕСИА, а также уточнить адреса пунктов подтверждения можно в автоматическом режиме круглосуточно по телефону 300-690.