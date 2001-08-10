Делегация Южно-Сахалинска приняла участие в Российско-Китайском молодежном съезде в Хэйхэ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мероприятии, прошедшем с 14 по 15 августа, приняла участие делегация из Южно-Сахалинска под руководством вице-мэра Дмитрия Хайбриева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, в масштабном событии приняли участие представители администраций, молодежных организаций, члены бизнес-сообществ из разных провинций Китая. Всего более 200 человек. Кроме Южно-Сахалинска, на съезд приехала делегация из Амурской области и представители Московской торгово-промышленной палаты.

Дмитрий Хайбриев поприветствовал участников молодежного съезда от имени мэра областного центра Сергея Надсадина и поблагодарил за приглашение на международное событие. В ходе выступления вице-мэр рассказал о Южно-Сахалинске и его туристической привлекательности, мерах поддержки для молодых предпринимателей, преференциях для резидентов территорий опережающего развития и механизмах содействия бизнесу. Он подчеркнул, что в Южно-Сахалинске созданы условия для образования, творческой самореализации и волонтерской деятельности молодежи.

- С тех пор как наши города подписали пятисторонний протокол о сотрудничестве, мы активно включились в совместную работу с представителями Китая, потому что видим потенциал для сотрудничества в экономике, туризме. спорте, образовании и культуре. Укреплению добрососедских отношений способствует и прямое авиасообщение между Южно-Сахалинском и Харбином, - отметил вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

Впечатлениями об участии поделился директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов, который также находится в составе делегации:

- Китайская сторона организовала теплый прием. Особый упор был сделан на развитие культурно-гуманитарных связей. По мнению представителей Китая, это основа для делового и бизнес взаимодействия. Я познакомился с опытом китайских коллег по работе с молодежью, выяснил, какие направления для взаимодействия им были бы интересны в перспективе.

После официальной части съезда была организована насыщенная программа, в рамках которой Дмитрий Хайбриев провел встречу с вице-мэром города Хэйхэ по социальному развитию Ши Цзюсун. Стороны наметили направления для сотрудничества, в том числе была проработана возможность установления дружеских связей между школой №22 Южно-Сахалинска и одной из школ города Хэйхэ.