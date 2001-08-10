Беспилотная авиация: как в Сахалинской области создают центр по производству БПЛА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне этого года президент РФ Владимир Путин поручил создать центры испытания и производства беспилотников в 11 регионах страны. Сахалинская область вошла в их число. Вся инфраструктура для этого на островах уже была готова, поэтому задачу удалось выполнить в короткие сроки. В настоящее время производство беспилотных летательных аппаратов уже налажено. Устройства используются как в гражданских, так и в военных целях. Подробнее — в материале ниже.

Гражданские и военные

Дроны начали собирать на Сахалине в конце прошлого года. Тогда вручную создавались лишь единичные экземпляры. Сейчас производство стало серийным. По словам губернатора Валерия Лимаренко, планируется полная локализация сахалинских БПЛА, чтобы работа стала масштабной и постоянно совершенствовалась.

В августе с рабочим визитом в регион прилетели первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Они посетили центр беспилотных авиасистем. Федеральные чиновники отметили высокий уровень работы региона в данной сфере.

Сборка БПЛА производится на базе конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук. В одной части создают гражданскую технику для поиска несанкционированных свалок, контроля за содержанием многоквартирных домов и борьбы с браконьерами. В другой части предприятия производят военные беспилотники, которые отправляют на СВО.

В ближайшем будущем в регионе откроют научно-производственный центр испытаний и компетенций БПЛА. Там займутся внедрением искусственного интеллекта в систему беспилотников.

Обучение школьников

Для создания БПЛА и управления такой техникой нужны грамотные обученные специалисты, поэтому в регионе всячески поддерживают профессионалов в данном направлении, а также обучают молодое поколение.

Для этого специально был создан проект «Крылья Сахалина», в рамках которого ребят учат обращению с беспилотниками. Приобщать к летающей технике начинают уже со 2 класса. К 1 сентября школы получат больше 2 тыс. БПЛА, Это модель «Оса» и беспилотник самолетного типа «Орленок». Все их производят на островах. Курирует проект компания «Тезона».

По словам гендиректора «Тезоны» Дмитрия Митяева, в компании создают детали для самостоятельной сборки БПЛА школьниками, а также инструкцию к ним. Кроме того, для обучения управлению техникой создан специальный симулятор, который позволяет научиться пилотированию сначала на компьютере. Затем ребята смогут проверить полученные навыки в реальной жизни.

Повышение квалификации прошли и учителя школ для того, чтобы иметь возможность передавать полученные знания детям.

Недавно» Крылья Сахалина» стали лучшей практикой в РФ на «Архипелаг-2023». Опыт региона планируют перенять и другие субъекты страны.

Уроки для взрослых

Обучение по эксплуатации БПЛА прошли более 3 тыс. школьников. Им выдали дипломы. Еще 20 выпускников школ сдали дополнительные демонстрационные экзамены, чтобы стать обладателями сертификатов операторов беспилотников.

Обучают работе со сложной техникой повсеместно. Недавно навыки управления БПЛА получили сотрудники полиции региона.

Особое внимание уделяется БПЛА на военных полигонах. При подготовке добровольцев есть специальные курсы по управлению беспилотниками. Проводят их военнослужащие, которые уже имеют опыт работы с дронами в зоне специальной военной операции. Солдат учат разведке местности и сбросу гранат на поставленные цели. В цеху по производству БПЛА для военных нужд разработали новую модель беспилотников, которая будет лучше предыдущей. В ближайшее время объемы производства этого вида БПЛА возрастут.

Новые горизонты

В июне в Санкт-Петербурге Валерий Лимаренко и гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих заключили соглашение о развитии БПЛА в островном регионе.

Также компания цифровых решений «Т1» выступила с предложением о расширении сферы использования дронов. Представители организации считают, что техника сможет мониторить залив Анива на предмет сброса отходов, а также осматривать дороги и доставлять грузы на Курилы.

Сахалинская область активно поддерживает подобные предложения и уже находится на пути к лидерству в этой сфере по стране. Беспилотники стали применяться повсеместно. Благодаря компактной и мобильной технике удается увидеть то, что недоступно простому человеку.