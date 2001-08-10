Современная станция очистки воды придет в село Холмского района в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оборудование для очистки воды должно поступить в село Правда в ноябре. Завершить работы планируется в 2024 году. Реконструкция объекта водоснабжения стала возможной благодаря федеральному проекту «Чистая вода», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по инициативе президента России Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Станция водоподготовки производительностью до 500 кубометров в сутки предназначена для очистки воды из существующего поверхностного водозабора на реке Зырянской. Это позволит обеспечить сельчан чистой водой в соответствии с требованиями СанПиН и поддерживать необходимые расходно-напорные режимы водопотребления
– Станция укомплектована всеми необходимыми фильтрами, насосами, системами автоматики и диспетчеризации. Технология очистки воды разработана индивидуально, исходя из объема очищаемой воды, местоположения и результатов анализов на объекте. Так, станция обеспечит окисление загрязняющих веществ, реагентную обработку, механическую фильтрацию воды, баромембранную ультрафильтрацию, контактное кондиционирование сорбентами и обеззараживание воды гипохлоритом натрия и УФ-излучением, – рассказал заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров.
Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. На сегодня завершено устройство фундамента под станцию водоочистки, ведутся работы по укладке фундаментных плит для двух резервуаров чистой воды. Также подрядчик приступил к устройству оснований для прокладки сетей технологических трубопроводов. Возведение объекта началось в конце мая, завершить реконструкцию планируется к ноябрю 2024 года. Стоимость объекта составляет более 237 млн рублей.
Отметим, в этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» к реконструкции системы водоснабжения приступили также в селе Онор Смирныховского района. В прошлом году благодаря проекту и одноименной региональной программе завершились строительство очистных сооружений на водозаборе села Чехов Холмского района, реконструкция водозаборов в селе Горнозаводск Невельского района и планировочном районе Южно-Сахалинска Ново-Александровск, а также реконструкция системы водоснабжения в Долинске.
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