В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в областном центре ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные дожди - 30 мм и более за 12 часов.

18 августа на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.