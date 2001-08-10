Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2023
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В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
16:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в областном центре ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные дожди - 30 мм и более за 12 часов.

18 августа на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

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