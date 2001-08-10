В Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт школы №3

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капитальный ремонт школы №3 имени героя России Сергея Ромашина вышел на финальную стадию. Подрядная организация завершает мероприятия по обновлению кровли и фасада, а также заканчивает внутренние отделочные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году учреждение стало участником государственной программы "Модернизация школьных систем образования", благодаря чему в школе проведено комплексное обновление: выполнен капитальный ремонт кровли и фасада, а также приобретено современное оснащение для учебного процесса.

Как отмечает директор школы Юлия Клыкова, на данный момент кровля закончена на 98%. Сейчас подрядная организация выполняет работы по установке цокольной части фасада и обустраивает входные группы с северной и западной сторон. Также необходимо закончить мероприятия по установке водосточных систем.

В ходе модернизации с учетом современных тенденций в сфере образования в школе обновлено оборудование практически по всем учебным предметам. В кабинетах химии, физики и биологии готовят к установке мобильные лаборатории для классных занятий и исследовательских работ, в начале нового учебного года откроется школьный интерактивный музей. Кроме того, проведен необходимый ремонт в столовой, приобретено новое оснащение для пищеблока, а также мебель.

- Мы получили оборудование для актового зала, готовим к открытию Центр детских инициатив, который будет оснащен современной техникой, чтобы ребята могли проводить различные активности, обсуждать волнующие их вопросы, - рассказала Юлия Клыкова.

Большая часть оборудования уже установлена. До конца августа в школу прибудет мягкая мебель для коворкинг-зоны и рекреационного пространства, а также оснащение для кабинетов ОБЖ. Активное участие в модернизации учреждения принимали родители и ученики школы. Они предлагали свои идеи о том, как должно выглядеть будущее школьное пространство, которые были учтены во время ремонта.

- В Южно-Сахалинске на данный момент идет ремонт 23 учреждений как в рамках программы "Модернизация школьных систем образования", так и в рамках "Молодежного бюджета". В ходе проекта "Молодежный бюджет" в образовательных учреждениях предполагается создание новых учебных зон: библиотек, медиацентров, пространств отдыха для того, чтобы детям было комфортно находиться в стенах школы. В школе № 3 в ходе этой программы были обновлены зоны рекреации, - отметил заместитель директора департамента образования Сергей Луковой.

Добавим, мероприятия по модернизации школьных систем образования ведутся в рамках государственной программы "Развитие образования" с привлечением средств федерального бюджета. В ходе реализации проекта, наряду с школой №3, 1 сентября свои двери для ребят также распахнут обновленные школа №5, лицей №1 и гимназия № 2.