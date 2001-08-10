В Южно-Сахалинске выбрали лучший подъезд июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Идея благоустроить подъезд принадлежит семье Матвеевых. Совместно с дружными соседями они украсили территорию живыми растениями и картинами, а для юных жильцов изготовили специальную доску для творческих работ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Указанный подъезд был заявлен для участия в муниципальном этапе конкурса "Подъезд образцового содержания" сразу в двух номинациях: "Самый зеленый подъезд" и "Самый уютный подъезд". По итогам онлайн-голосования за него отдано более 37% голосов жителей областного центра.
- Идея украсить подъезд и навести порядок принадлежит моей невестки - Сильвии. Она активно принялась за работу, а помогают ей в этой работе наши соседи. У нас дружный подъезд. Любые инициативы - всегда поддерживаются, что дает стимул для дальнейших действий, - поделился житель подъезда Равиль Матвеев.
Помимо работ по преображению подъезда, семья Матвеевых украсила палисадник около своего дома. Также совместно с активными соседями создали озелененную территорию, где произрастают жасмин, сакура, рябина, ель, сосна, клен, сирень, бульденеж, лаванда, розы, пионы, разноцветные фиалки и многое другое (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=28962).
Напомним, за звание образцового по итогам июля также боролись:
- ул. Чехова, 102 (подъезд №1, номинации "Самый зеленый подъезд", "Самый креативный подъезд");
- ул. Горная, 11А (подъезд №1, номинация "Самый зеленый подъезд");
- ул. Крымская, 15 (подъезд №1, номинация "Самый креативный подъезд");
- ул. Байкальская, 26 (подъезд №3, номинации "Самый технологичный подъезд", "Самый креативный подъезд").
Муниципальный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" продлится до ноября 2023 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд". В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.
1 сентября стартует очередной сбор заявок от жителей Южно-Сахалинска. Затем будут отобраны участники онлайн-голосования, которое продлится с 8 по 15 сентября. И уже 16 сентября будет объявлен победитель за август.
Работа по ремонту подъездов МКД в областном центре находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов.
Управляющим компаниям можно получить субсидию на возмещение 50% затрат на ремонт помещений общего пользования
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