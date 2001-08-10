Андрей Турчак: :Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации"

Андрей Турчак: :Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода направлены Президенту в шестом докладе, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем - от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск", - отметил он.
На основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами.
"Среди них - признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки", - напомнил глава группы по СВО.
Продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Это, в том числе, обеспечение учёта боевого опыта и квалификации, которые получены участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт. Также - установление "бесшовного механизма" перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.
"Исключение из состава доходов, учитываемых при назначения детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды", - отметил Андрей Турчак.
Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счёт мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.
Помимо этого, внесён законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жильё. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.
В завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права участников спецоперации. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.
Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.
"Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продлёнку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры", - заключил Андрей Турчак.
Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
"Забота о мобилизованных сахалинцах и добровольцах, а также членах их семей - одна из приоритетных задач регионального парламента и правительства Сахалинской области. Парламентарии лично связываются и встречаются с нашими бойцами, их близкими, содействуют в решении личных и бытовых проблем. Результатом этих встреч стал ряд принятых законов по мерам поддержки участников спецоперации. В итоге на сегодняшний день в регионе, наряду с федеральными мерами, действует объемный пакет мер поддержки сахалинцев и курильчан, участвующих в СВО: это единовременные и ежемесячные выплаты, льготы при оплате жку и покупке дров, посещение водных аттракционов, бесплатная юридическая помощь и другое. Кроме этого, семьям бойцов на Сахалине и Курилах помогают с трудоустройством, ремонтом жилья, заготовкой топлива, переводом детей в детские сады и школы ближе к дому. Сахалинская область регулярно отправляет в зону СВО огромное количество гуманитарных грузов, техники и снаряжения. Отмечу, что работа по поддержке сахалинцев и курильчан, участвующих в специальной военной операции, продолжается. Как законодательный орган власти Сахалинская областная Дума в случае необходимости так же оперативно будет принимать региональные законы, расширяющие меры поддержки участников СВО и членов их семей, а также оказывать иную помощь, которая требуется нашим бойцам и их близким", - рассказала председатель Сахалинской областной Думы Елена Касьянова.
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