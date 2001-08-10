В Сахалинской области снизилось административное давление на бизнес сразу по нескольким ключевым показателям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семинар по вопросам снижения административного давления на бизнес состоялся сегодня в стенах островного правительства. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Сергей Байдаков, первый заместитель прокурора Сахалинской области Дмитрий Силин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Коваленко, а также руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова.

– Губернатор Валерий Лимаренко глубоко убежден, что привлечение инвестиций – самый эффективный способ борьбы с различными кризисными явлениями, залог развития области. Поэтому важно планомерно снижать административное давление на бизнес, убирать всевозможные барьеры, создавая лучшие условия для работы предпринимателей. Такие семинары помогают найти новые пути решения этой большой и важной задачи, – подчеркнул Сергей Байдаков.

– Мы попросили коллег поделиться практикой других регионов, чтобы снизить административное давление на предпринимателей, чтобы бизнес у нас развивался, инвестиции росли. При этом мы должны находить компромисс публичных, государственных интересов, а также интересов бизнеса, – подчеркнул первый заместитель прокурора Сахалинской области Дмитрий Силин.

В ходе семинара были озвучены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата по показателям административного давления Сахалинской области. С таким докладом выступила руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова.

Так, островной регион стал лидером федерального округа с самым низким уровнем административного давления на субъекты предпринимательской деятельности. За последние несколько лет число контрольно-надзорных мероприятий и проверок в Сахалинской области уменьшилось в разы.

– Чтобы определить этот показатель, в каждом регионе опрашивается 300 предпринимателей. Важно понимать, на Дальнем Востоке есть субъекты, в которых абсолютно все опрошенные бизнесмены сообщают, что они столкнулись с контрольно-надзорными мероприятиями. А в Сахалинской области у 4 из 5 предпринимателей таких проверок не было, – отметила Ольга Курилова.

Также за последние 2 года в островном регионе существенно улучшилась оценка безопасности ведения бизнеса. Это удалось благодаря совместной работе надзорных и правоохранительных органов, органов власти всех уровней.

Еще один важный показатель федерального рейтинга – индекс административного давления. Это инструмент мониторинга, который в комплексе оценивает количество проверок, случаев привлечения к административным штрафам и профилактических мер.

– Сахалинская область в 2023 году находится в лидерах Дальнего Востока по индексу административного давления. В российском рейтинге островной регион занимает двадцатую строчку. Хотя я убежден, что мы ничем не хуже некоторых регионов-лидеров, – подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко.

На семинаре до руководителей государственных и муниципальных контрольных органов доведены изменения законодательства, регулирующего порядок осуществления надзорной деятельности в условиях санкционного давления.

Особое внимание уделено вопросам сокращения количества проверок, расширения профилактической и консультационной практики при взаимодействии с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В рамках мероприятия проанализированы типовые недостатки и нарушения, допускаемые уполномоченными органами при согласовании контрольных мероприятий с прокуратурой области.

По результатам семинара выработаны рекомендации по усилению профилактической деятельности надзорных органов, снижению административной нагрузки на бизнес, повышению уровня взаимодействия с предпринимателями. Участники мероприятия договорились продолжить совместную работу по снижению административного давления на бизнес в островном регионе.