Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания внедрила единые телефоны связи с автоматической маршрутизацией. Теперь больше не нужно запоминать все телефоны структурных подразделений, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Позвонив на любой номер: 8 (4242) 49-79-10, 8 (4242) 49-79-20, 49-79-27 или 8 (4242) 49-79-25, абонент попадет на робота-бота, который перенаправит звонок необходимому адресату:

- коммерческая дирекция (вопросы начисления, платных услуг, обслуживание юридических лиц) – добавочный 1;

- диспетчерская служба (оперативная информация по устранению повреждений, ограничениям водоснабжения, состоянию колодцев и пр.) – добавочный 2;

- технический отдел – добавочный 3;

- приемная – добавочный 4.

Без изменения останутся только телефоны Центра обслуживания абонентов, который решает вопросы физических лиц: 8 (4242) 511-217, 511-218

Как рассказал начальник службы автоматизированных систем управления технологическими процессами «РВК-Сахалин» Валентин Шилимов, маршрутизация внедрена для удобства абонентов.

«Больше нет необходимости искать соответствующий номер телефона при возникновении какого-либо вопроса. Позвонив по любому удобному номеру, абонент будет переключен на специалистов, которые помогут решить вопрос или провести консультацию», - отметил он.