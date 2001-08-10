Военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из всех видов стрелкового оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа и добровольцы, заключившие свои первые контракты с МО РФ, осваивают стрельбу из всех видов стрелкового оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Практические стрельбы проходят на полигоне "Троицкий", где под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции (СВО) в ходе занятий по боевой подготовке мотострелки выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия.
Вне зависимости от своей воинской должности военнослужащие и добровольцы, обучаются стрельбе из 5,45-мм автоматов АК-74, 7,62-мм пулемётов Калашникова и крупнокалиберного станкового пулемёта ДШК.
На специально подготовленных учебных точках стрельба ведётся из различных положений. Бойцы осваивают ведение огня, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий и другие, естественные и искусственные укрытия.
На первом этапе обучения мотострелки проходят одиночную подготовку, после чего приступят к боевому слаживанию в составе подразделений.
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