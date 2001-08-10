Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2023
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12:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из всех видов стрелкового оружия

Военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из всех видов стрелкового оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа и добровольцы, заключившие свои первые контракты с МО РФ, осваивают стрельбу из всех видов стрелкового оружия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Практические стрельбы проходят на полигоне "Троицкий", где под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции (СВО) в ходе занятий по боевой подготовке мотострелки выполняют боевые стрельбы из стрелкового оружия.

Вне зависимости от своей воинской должности военнослужащие и добровольцы, обучаются стрельбе из 5,45-мм автоматов АК-74, 7,62-мм пулемётов Калашникова и крупнокалиберного станкового пулемёта ДШК.

На специально подготовленных учебных точках стрельба ведётся из различных положений. Бойцы осваивают ведение огня, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий и другие, естественные и искусственные укрытия.

На первом этапе обучения мотострелки проходят одиночную подготовку, после чего приступят к боевому слаживанию в составе подразделений.

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