Сахалинец завоевал две медали Летних Игр Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В столице Чувашии стартовал легкоатлетический этап Летних Игр Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Его участниками стали 333 спортсмена из 41 региона страны и Республики Беларусь, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте
Сахалинскую область на соревнованиях представили воспитанники СШОР летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого, спортсмены регионального центра спортивной подготовки Егор Стрикун, Андрей Семикрас, Михаил Черемисин и Елена Сибилева.
По итогам состязаний Егор Стрикун стал дважды бронзовым призёром соревнований в дисциплинах "метание копья" и "толкание ядра".
Андрей Семикрас в метании копья занял четвёртое место, а в метании диска - шестое. Михаил Черемисин стал в метании копья пятым, а в метании диска - седьмым. Оба спортсмена в дисциплине "метание диска" показали результат, соответствующий нормативу мастера спорта России международного класса.
Елена Сибилева заняла четвёртое место в метании копья, с результатом 14,85 м. Ей не хватило 15 см до выполнения норматива мастера спорта России.
Прошедшие соревнования включены в международный календарь. Результаты российских спортсменов, имеющих спортивные лицензии Международного паралимпийского комитета, будут внесены в рейтинг-лист, в соответствии с которым пройдёт квалификационный отбор на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.
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