Китай, Япония и Корея - основные получатели сахалинских минтая, трески и крабов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с начала года оформлено на экспорт 13 229 партий рыбы и морепродуктов общим весом 956 243 тонны. В целом по сравнению с соответствующим периодом 2022 года экспорт рыбопродукции увеличился на 22%.

Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции - минтай, треска, живой краб, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С начала года в Китай оформлено 566 337 тонн рыбы и морепродуктов. В Республику Корея экспортировано 353 793 тонны рыбопродукции, в Японию - 11 826 тонн, в Таиланд - 8 947 тонн, в Нигерию - 7 575 тонн.

Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области оформлена в 18 стран мира.

Должностными лицами управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.