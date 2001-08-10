Сахалинское бурятское землячество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Маскировочные сети, сплетенные в ручную, партию плащ-накидок, письма и детские рисунки передали для бойцов в зону СВО представители сахалинской региональной общественной организации «"Землячество Бурятии "Байкал" - постоянные участники проекта "Сопричастность", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Изготовили для наших ребят 8 маскировочных сетей. Каждый день, в любую погоду собирались и плели. На каждую сеть уходило 2-3 дня. Также сшили плащ-накидки, которые будут укрывать наших бойцов от дождя и ветра. Еще, чтобы порадовать защитников, в посылки вложили письма с теплыми пожеланиями, детские рисунки и вкусные гостинцы, - рассказала председатель сахалинской региональной общественной организации «Землячество Бурятии «Байкал» Ольга Цырендоржиева.

Отметим, ежедневно неравнодушные жители Южно-Сахалинска, представители общественных организаций, предприятий, образовательные учреждения, волонтеры приносят посылки и письма для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, в рамках проекта «Сопричастность». В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин.

Пункты приема посылок и писем открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), а также по ул. Больничной, 34.

Получить подробную информацию о проекте «Сопричастность» можно по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.