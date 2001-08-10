Сахалинская область - абсолютный лидер на Дальнем Востоке по состоянию инвестиционного климата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую оценку островному региону дала руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова. Сегодня островной регион располагается на четвертом месте в рейтинге регионов России, где наиболее комфортно вести бизнес. На инвестсовете губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу - закрепить и улучшить позиции Сахалинской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Еще пять лет назад островной регион занимал место в четвертом десятке, но благодаря налаженной обратной связи между властью и бизнесом удалось совершить прорыв. По итогам прошлого года, почти в четыре раза сократился срок выдачи разрешений на строительство. Ускорилось также сроки регистрации прав собственности, получения в аренду земельных участков, подключения к инженерным сетям. Попадание в национальный ТОП означает для островного региона рост инвестиций, появление новых рабочих мест и, как следствие, создание более комфортных условий для жизни на островах.

- Сахалин является абсолютным лидером на Дальнем Востоке и входит в ТОП-4 регионов страны. В области выстроена системная фундаментальная работа. Но всегда есть резерв для роста. Рейтинг - это олимпиада. Проснулись чемпионами - нужно забыть об этом и двигаться дальше. Сахалин последние три года показывает стабильный рост, несмотря на пандемию, антироссийские санкции и другие факторы. Необходимо продолжать эту командную работу и держать высокую планку, - отметила Ольга Курилова.

По словам главы представительства АСИ, три года назад Сахалин был в аутсайдерах по административному давлению на бизнес. Теперь островной регион демонстрирует первые результаты на Дальнем Востоке. Близки к лучшим показатели и по поддержке бизнеса.

- Бизнес должен вкладывать деньги, рисковать, делать свою работу. А все остальное - разрешительные процедуры, создание инфраструктуры и комфортных условий для предпринимательства - власть берет на себя, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Среди регионов жесточайшая конкуренция за инвестиции, за новые предприятия, за новые рабочие места. Давно прошли те времена, когда чиновники небрежно отмахивались от бизнеса, теперь с ним необходимо точечно работать, холить и лелеять. Чтобы удержать достигнутые областью позиции, нужно совершить прорыв. Все занозы, которые мешают бизнесу работать, необходимо убрать. Мы хотим, чтобы у нашего бизнеса были лучшие возможности, чтобы на Сахалине и Курилах появлялись новые предприятия, развивалась промышленность и сфера услуг.

Зона развития для улучшения инвестиционного климата на островах, по мнению специалистов АСИ, лежит в муниципалитетах. По ряду показателей существенно улучшили позиции Поронайский, Долинский, Холмский, Южно-Курильский и Северо-Курильский районы. Лидером на островах является Южно-Сахалинск.

С 2021 года объем инвестиций в областном центре вырос более чем в два раза и превысил 170 млрд рублей. В сфере малого и среднего предпринимательства заняты почти 60 тысяч человек. Более 6,5 тысяч человек оформились самозанятыми. В прошлом году южно-сахалинские предприниматели получили 117 субсидий на общую сумму 58 млн рублей. Опыт Южно-Сахалинска по информированию бизнеса через социальные сети внесен в федеральную базу лучших практик "Смартека".

- У нас действует целый комплекс механизмов по поддержке предпринимательства. Это субсидии на возмещение части затрат, льготы по налогам, предоставление земельных участков без конкурсных процедур, сопровождение проектов по принципу "одного окна", - рассказал мэр областного центра Сергей Надсадин.

В Южно-Сахалинске реализуется более 100 инвестиционных проектов, которые в перспективе дадут более 9000 новых рабочих мест. С помощью механизма концессии строится газовая котельная на Больничной, сдать ее должны уже осенью этого года. В ближайшие годы планируется ввести школу на 1260 мест на Комсомольской и водозабор Южный.

Большие перспективы дают также инвестиционные проекты по комплексному развитию улицы Украинской, строительству многоуровневого паркинга на Карла Маркса, модернизации аттракционов в городском парке имени Гагарина, созданию парка в Дальнем, а также по реформе общественного транспорта - созданию транспортно-пересадочных узлов: "Северный городок", "Новая деревня" и "Горизонт".