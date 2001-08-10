В Южно-Сахалинске подводят итоги первого года транспортной реформы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С момента старта транспортной реформы в областном центре проведен комплекс мероприятий, призванный улучшить городскую инфраструктуру и повысить качество пассажирских перевозок. Первые решения были реализованы 15 августа 2022 года: в Южно-Сахалинске заработал единый оператор, а также увеличено время движения автобусов по некоторым маршрутам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одно из нововведений последних дней - система тарификации. С 10 августа пассажирам доступны три вида абонементов без ограничения количества поездок. Стоимость дневного абонемента составляет 104 рубля, недельного - 620 рублей, на один месяц - 1800 рублей. Их можно использовать как для поездок на автобусах, так и при передвижении на рельсобусах. С 11 августа такой возможностью воспользовались десятки южносахалинцев.

Действие дневного абонемента начинается с момента приобретения и до окончания текущих суток. Так, пассажир приобрёл абонемент 15 августа в 09.00 утра. По нему он может совершать неограниченное количество поездок до 24.00 этого же дня. После 00.00 16 августа воспользоваться именно этим абонементом будет нельзя - придётся покупать новый. То же самое правило действует, если человек купил дневной безлимит, например, вечером. Он прекращает свое действие также в 24.00. Обращаем внимание, здесь речь идёт о дневных абонементах. И подчёркиваем, что наряду с ними пассажиры могут приобретать недельные или месячные тарифы.

Добавим, минимальное рекомендованное время ожидания для оплаты проезда после подключения любого безлимитного тарифа составляет 10 минут.

Для эффективной обратной связи по вопросам пассажирских перевозок в областном центре работает единый оператор. По телефону 55-65-15 (*6515 - с мобильного телефона) жители города могут обратиться к специалистам за информацией о работе автобусов, в том числе уточнить данные о списании денежных средств с карты за поездки. Также единый оператор осуществляет контроль за перемещением автобусов по городским маршрутам и следит за соблюдением правил перевозок.

Как отмечают в Центре управления городской мобильностью, в первый год транспортной реформы усилия специалистов администрации города были сосредоточены на реализации базовых мероприятий для повышения качества услуг. Одним из решений стало изменение системы взаимодействия между заказчиком и перевозчиком. Введение брутто-контрактов позволило регламентировать перевозки. Такая система помогла равномерно распределить автобусы по городским маршрутам, обеспечить четкое выполнение расписания.

- Сейчас мы сфокусированы над продолжением мероприятий по обновлению расписания. Наша задача - организовать работу общественного транспорта в городе фактически до позднего вечера, - подчеркнул директор Центра управления городской мобильностью Александр Попов.

Кроме того, в рамках модернизации общественного транспорта в муниципалитете обновлен подвижной состав. На улицах Южно-Сахалинска на данный момент уже курсируют 100 новых автобусов. До конца года автопарк пополнят еще 68 машин. Семь новых автобусов в ближайшее время выйдут на маршрут № 104. С сентября по ноябрь на улицах город города начнут работать автобусы малого класса, которые заменят часть пассажирского транспорта на маршрутах № 45 и №28. К концу года ожидаются еще 25 машин большого класса. Планируется, что они обновят автопарк на маршрутах № 10 и 71.

Как добавил Александр Попов, в следующем году в рамках транспортной реформы будут приобретены 50 автобусов, в 2025 - еще 50 единиц. Эти мероприятия позволят полностью обновить подвижной состав, который задействован на городских маршрутах.

Интеграция железнодорожного сообщения в систему пассажирских перевозок - еще один важный шаг в реализации транспортной реформы. С прошлого года из Южно-Сахалинска до Дальнего можно добраться на рельсобусах. С 7 августа в муниципалитете запущены еще три маршрута, соединяющих областной центр с Ново-Александровском, Христофоровкой, а также напрямую Ново-Александровск и Христофоровку. Для удобства пассажиров обустроен новый транспортно-пересадочный узел в районе Сахалинского государственного университета (ул. Пограничная). Также по пути следования рельсобусов размещены совмещенные остановочные пункты. Работа в этом направлении продолжается.

Добавим, транспортная реформа - результат совместной деятельности администрации города и правительства области. Мероприятия в рамках модернизации транспортной инфраструктуры Южно-Сахалинска находятся на личном контроле мэра Сергея Надсадина.