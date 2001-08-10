"Крылья Сахалина": что ждет гостей крупного музыкального фестиваля в 2023 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области после трехлетнего перерыва возродили фестиваль рок-музыки и авиации. Масштабное событие пройдет с 18 по 20 августа на территории аэродрома Пушистый. В этом году на сцене выступят сахалинские рок-группы и сразу три хедлайнера - "Рок-Синдром", "АнимациЯ", "Сурганова и оркестр".
Первые "Крылья Сахалина" прошли в 2011 году. После фестиваль стал ежегодным. За это время гостями мероприятия становились такие группы, как "Ария", "Алиса" и UMA2RMAN. Но в 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии. Пауза затянулась на три года.
Руководитель Центра молодежных инициатив (ЦМИ) Корсаковского городского округа Дмитрий Шпачук отметил, что сотрудники ЦМИ примут участие в фестивале в качестве волонтеров. По его словам, возрождение такого события - это добрый знак для всех жителей и надеется, что мероприятие получит новый масштаб.
В этом году организаторы пригласили на фестиваль три известных группы: "Рок-Синдром", "АнимациЯ", "Сурганова и оркестр". Сюрпризом для гостей станет специальный гость мероприятия - группа "Конец фильма".
Среди приглашенных также новосибирская группа SAHALIN. Ее фронтмен работает пилотом гражданской авиации и, судя по всему, очень любит наш остров.
На сцену с российскими звездами выйдут и местные коллективы. В первый день выступать будут 8 групп, среди которых Autopsy Night, Blackness, "Кустарное производство", "ОДИННАДЦАТАЯ ДУЭЛЬ" из Южно-Сахалинска, Ashley’s Artery из Хабаровска, смирныховский "Неформат", TANGOBIO из Невельска и Saphath (Москва и Южно-Сахалинск).
Во второй день музыканты выйдут на сцену в 11:00. Свои песни исполнят"Сидо", ISKRIT и "Выход здесЬ", "ЭКАРМА" и Toosin из областного центра, Burning Voice и "РАССВЕТ" из Корсакова, "ИНАУ" из Невельска.
Участник группы "ЭКАРМА" Иван Балов рассказал, что "Крылья Сахалина" дарит островным музыкантам уникальную возможность выступить на одной сцене со звездами. Кроме того, коллективы, наконец, смогут отказаться от каверов и представить свое творчество.
В третий день для сахалинцев свою музыку сыграют группы First time, "Дж.Э.М.", EGREGR, ПАНИКА и Coverdrom, "Пентатоника" из Охи, MINTSKOPLENOK и "ИНАУ" из Невельска, Bullet band из Холмска.
На "Крыльях Сахалина" также выступят артисты Академии эстрады Ларисы Долиной.
Параллельно "Крыльям" на малой сцене пройдет фестиваль электронной этнической музыки. Послушать необычные мотивы можно будет 18 и 19 августа.
Не только музыка
Программа фестиваля не ограничится только лишь выступлениями артистов. Организаторы подготовили для гостей выставку мотоциклов и авто, мотошоу и авто-дрифт, площадку беспилотной авиации, мастер-классы. Сахалинцы смогут испытать себя в лучном и стрелковом тире. Также на "Крыльях Сахалина" пройдет спортивное мероприятия по эндуро "NPR Пролог" и экстремальная гонка "Сахалинский рубеж".
Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть выставку военной техники и оружия.
Для юных местных жителей будет работать батутный парк. Запланирована ярмарка, шоу воздушных шаров и выступления мотопланеристов. Полную программу "Крыльев Сахалина" можно увидеть по ссылке.
Для тех, кто приедет на фестиваль издалека , будет работать кемпинг. Гости могут бесплатно разместиться со своими палатками в специально оборудованном месте. Также есть вариант аренды палатки в закрытой зоне с видом на сцену. Там установят биотуалеты, шатры и все необходимое.
Как добраться
Автовладельцы смогут оставить свои машины на двух охраняемых парковках. Первая на 3 тысячи мест находится на съезде с дороги в направлении Пригородного. Вторая на 300 мест расположена рядом с площадкой фестиваля. До места проведения мероприятия гостей доставят на шаттлах.
С 18 по 20 августа станет больше рейсов рельсобусов и рейсовых автобусов. А от вокзала Корсакова до аэродрома организуют бесплатный трансфер. Он будет возить пассажиров каждые 10 минут.
При регистрации на фестивале "Крылья Сахалина" через приложение Острова.65 можно получить в подарок сувениры. После регистрации участники получат специальный код, который надо показать на входе.
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