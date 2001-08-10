ВТБ: дальневосточники увеличили спрос на рублевые вклады более чем в полтора раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние две недели дней клиенты ВТБ в ДФО открыли порядка 7,5 тысяч рублевых депозитов, что на 60% превышает показатели предшествующих 14 дней.

По статистике ВТБ, каждый второй дальневосточник открывает вклад на полгода, еще треть - на три месяца, остальную часть занимают вклады от 1 года. Средняя сумма одного депозита на Дальнем Востоке составляет 475 тысяч рублей. Наибольший размер этого показателя фиксируется в Камчатском крае (620 тысяч), наименьший - в Бурятии (350 тысяч).

В ДФО чаще всего этот инструмент сбережений используют жители Хабаровского края, Приморья и Якутии. В топ-5 регионов округа по количеству открытых депозитов входят также Амурская область и Забайкалье.

В конце июля ВТБ улучшил условия по своим вкладам в рублях для розничных клиентов. Чаще всего при размещении средств в банке клиенты выбирают ВТБ-Вклад, который был запущен взамен 12 разным депозитам в середине мая. За последний месяц на него приходится примерно каждый второй открытый вклад.

ВТБ - один из лидеров российского рынка сбережений. По итогам 7 месяцев 2023 года общий объем портфеля рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.