В Южно-Сахалинске завешается приемка школ к новому учебному году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Межведомственная комиссия, в составе которой представители департамента образования, детской поликлиники, управления МВД России по Сахалинской области, ФСБ, Росгвардии и др., инспектирует общеобразовательные учреждения Южно-Сахалинска и объекты дополнительного образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В поле зрения проверяющих - антитеррористическая готовность учреждений, состояние систем пожарной безопасности, соблюдение требований санитарного законодательства, охрана труда. Кроме того, осматривается уровень оснащенности кабинетов, техническое состояние зданий, а также пищеблоков, электросетей, водоснабжения, инфраструктуры. В перечень проводимых мероприятий по подготовке школ также включены косметический и текущий ремонт общих и учебных помещений.
Напомним, приемка стартовала 17 июля. За это время комиссия проверила более 90 % образовательных учреждений города. Сегодня специалисты побывали в СОШ № 5, гимназии № 1 и 2.
- Помимо визуального осмотра помещений, комиссия тщательно проверяет всю документацию, акты по текущему обслуживанию и т.д. Если в ходе инспекции выявляются недостатки, то руководители образовательных учреждений обязаны их устранить до начала учебного года. Для этого составляется план и назначается другая дата приемки, - отметил заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.
Как рассказала директор гимназии №2 Мария Чеснокова, в этом году образовательное учреждение участвует в программе "Модернизация школьных систем образования", в рамках которой было проведено много преобразований.
- Когда ребята придут 1 сентября в гимназию, будут приятно удивлены. В этом году появилось много интересных новшеств. Например, для кабинетов биологии и химии приобрели лаборатории, которые предназначены для исследовательских и проектных работ. Также закупили большое количество учебно-практического оборудования, мебель для зон рекреации, обновили классные комнаты, общие помещения, провели ремонт столовой. Здесь поменяли не только мебель, но и установили новое оборудование в пищеблоке. Еще одним важным событием для всех станет открытие центра детских инициатив. Это отдельное помещение для учащихся, где они смогут работать в медиацентре и заниматься различными проектами, - подчеркнула Мария Чеснокова.
Кроме этого, в гимназии №2 был проведен капитальный ремонт вентиляции и теплового узла.
Отметим, что в работе комиссий участие также принимают активисты партии "Единая Россия".
- Совместно с коллегами участвуем практически в каждой приемке школ. Особое внимание уделяем вопросам безопасности и, конечно же, организации школьного питания в рамках партийного проекта "Новая школа". Взаимодействуем с родителями - обратная связь позволяет оперативно решать вопросы комплексно и эффективно, - подчеркнул координатор партийного проекта "Новая школа" Павел Юдаев.
Развитие образования и ремонт школ - одно их ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, как один из важных критериев в организации комфортных и безопасных условий для всестороннего развития и успешного обучения детей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:18 9 Августа Мошенник не смог "развести" сахалинскую пенсионерку
16:48 11 Августа Житель Южно-Сахалинска ездил воровать в Долинск
08:48 9 Августа Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Сахалинске
16:26 10 Августа Мэр Южно-Сахалинска встретился с участниками Всероссийского молодежного форума "ОстроVа"
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
Выбор редакции
- 11:13 Вчера Южносахалинцев приглашают на бесплатный мастер-класс по дыхательным гимнастикам
- 14:41 14 Августа На Сахалине выбирают самую вкусную горбушу в масле
- 09:38 11 Августа Сахалинцы и курильчане смогут приобрести качественный уголь и получить компенсацию
- 16:21 9 Августа Проект "Цветущий Южный" объединил горожан, желающих преобразить дворы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?