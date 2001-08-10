В Южно-Сахалинске завешается приемка школ к новому учебному году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Межведомственная комиссия, в составе которой представители департамента образования, детской поликлиники, управления МВД России по Сахалинской области, ФСБ, Росгвардии и др., инспектирует общеобразовательные учреждения Южно-Сахалинска и объекты дополнительного образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В поле зрения проверяющих - антитеррористическая готовность учреждений, состояние систем пожарной безопасности, соблюдение требований санитарного законодательства, охрана труда. Кроме того, осматривается уровень оснащенности кабинетов, техническое состояние зданий, а также пищеблоков, электросетей, водоснабжения, инфраструктуры. В перечень проводимых мероприятий по подготовке школ также включены косметический и текущий ремонт общих и учебных помещений.

Напомним, приемка стартовала 17 июля. За это время комиссия проверила более 90 % образовательных учреждений города. Сегодня специалисты побывали в СОШ № 5, гимназии № 1 и 2.

- Помимо визуального осмотра помещений, комиссия тщательно проверяет всю документацию, акты по текущему обслуживанию и т.д. Если в ходе инспекции выявляются недостатки, то руководители образовательных учреждений обязаны их устранить до начала учебного года. Для этого составляется план и назначается другая дата приемки, - отметил заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.

Как рассказала директор гимназии №2 Мария Чеснокова, в этом году образовательное учреждение участвует в программе "Модернизация школьных систем образования", в рамках которой было проведено много преобразований.

- Когда ребята придут 1 сентября в гимназию, будут приятно удивлены. В этом году появилось много интересных новшеств. Например, для кабинетов биологии и химии приобрели лаборатории, которые предназначены для исследовательских и проектных работ. Также закупили большое количество учебно-практического оборудования, мебель для зон рекреации, обновили классные комнаты, общие помещения, провели ремонт столовой. Здесь поменяли не только мебель, но и установили новое оборудование в пищеблоке. Еще одним важным событием для всех станет открытие центра детских инициатив. Это отдельное помещение для учащихся, где они смогут работать в медиацентре и заниматься различными проектами, - подчеркнула Мария Чеснокова.

Кроме этого, в гимназии №2 был проведен капитальный ремонт вентиляции и теплового узла.

Отметим, что в работе комиссий участие также принимают активисты партии "Единая Россия".

- Совместно с коллегами участвуем практически в каждой приемке школ. Особое внимание уделяем вопросам безопасности и, конечно же, организации школьного питания в рамках партийного проекта "Новая школа". Взаимодействуем с родителями - обратная связь позволяет оперативно решать вопросы комплексно и эффективно, - подчеркнул координатор партийного проекта "Новая школа" Павел Юдаев.

Развитие образования и ремонт школ - одно их ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, как один из важных критериев в организации комфортных и безопасных условий для всестороннего развития и успешного обучения детей.