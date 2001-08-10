Почти 100 тонн свежевыловленной горбуши реализовали в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала промысла тихоокеанских лососей сахалинцев и курильчан обеспечивают свежей горбушей по ценам, значительно ниже рыночных. В этом году реализовали на 38 тонн красной рыбы больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вопрос доступности даров моря для островитян поднял губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства. Глава области поручил обеспечить людей рыбой в таких объемах, чтобы им не приходилось стоять в очередях, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Как доложил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко, основной объем продаж во время промысла приходится на горбушу. Продажи свежевыловленной рыбы напрямую от рыбопромышленников организованы во всех районах Сахалин и Курил. Средняя цена за килограмм горбуши сегодня составляет 90 рублей - в несколько раз меньше, чем в рознице. При этом организация торговых точек и информирование жителей о графике продаж - зона ответственности муниципалитетов. О спросе на сезонную рыбу наглядно говорит ситуация в Южно-Сахалинске.

От южносахалинцев в социальные сети главы региона поступали обращения по поводу часовых очередей за горбушей. Аналогичные сообщения проходили и в областных СМИ.

- Организуйте продажи так, чтобы людям было удобно. Очередей быть не должно! Независимо от погоды, привезите в Южно-Сахалинск столько рыбы, чтобы люди могли быстро приобрести ее в необходимом количестве. Если существующих точек продаж мало, для решения проблемы необходимо проработать открытие новых, - поручил губернатор.

- Мы уже ведем работу с рыбодобывающими предприятиями. Есть договоренность о том, чтобы увеличить поставки. Администрация областного центра готова ответить на этот вызов, привлечь больше продавцов и поставить терминалы для оплаты, - сообщил Иван Радченко.

Несмотря на то, что областной программой охвачены все муниципалитеты Сахалинской области, ряд районов пока существенно отстает в объемах продажи рыбы даже от своих ближайших соседей. Так, невысокие объемы продаж пока в Ногликском районе. Глава городского округа Сергей Камелин объяснил это низким спросом со стороны населения. При этом район не намерен организовывать выездную торговлю или ярмарки, делая ставку исключительно на работу с розничной торговой сетью.

- В это невозможно поверить, пока сами жители Ноглик не скажут, что им не нужна свежая рыба, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Все районы продают горбушу - спрос на нее колоссальный. Жители северного муниципалитета тоже должны иметь возможность приобрести только что выловленную рыбу. Поэтому поручаю главе района напрямую собрать обратную связь от жителей, при необходимости привлекая для этого Центр управления регионом. И если опрос выявит потребность людей в выездной торговле, она должна быть организована.

Обеспечение сахалинцев и курильчан свежевыловленными дарами моря по ценам, значительно ниже рыночных, - важнейшая составляющая губернаторского проекта "Забота. Защита. Уважение". Глава региона поставил задачу - в этом году реализовать 1000 тонн рыбы напрямую от предприятий. На сегодня продали 584 тонны - это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ассортимент меняется в зависимости от сезона. С ростом объемов выловов снижается цена на продукцию, которая реализуется в рамках программы. Доставку уловов в города и села Сахалинской области организуют главы муниципальных образований. Реализация рыбы в торговых точках происходит в кратчайшие сроки с момента доставки даров моря в муниципалитет.

Узнать о местах продажи рыбы по сниженным ценам можно на портале, с помощью push-уведомлений в приложении "Острова.65", а также в социальных сетях районных администраций. Кроме того, запущена Telegram-группа, где жители каждого городского округа могут легко отслеживать информацию о предстоящих продажах свежей рыбы, с адресами торговых точек и ценами.