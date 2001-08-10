В Южно-Сахалинске на ул. Красной впервые обустраивают тротуар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пешеходную дорожку оборудуют по восточной стороне ул. Красной начиная от дома № 74 по пр. Победы до пересечения с ул. Поповича, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщил начальник МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" Сергей Федорук, многочисленные обращения с просьбой об обустройстве тротуара по ул. Красной поступали в социальные сети мэру Сергею Надсадину, а также в администрацию города. Глава Южно-Сахалинска поручил профильной структуре обустроить пешеходную зону. В этом районе находится детский сад "Ласточка", городской родильный дом, поэтому тротуар здесь необходим.

Работы по обустройству пешеходной зоны выполняет МКП "Завод строительных материалов им. Федотова". Ежедневно на объекте трудятся около 10 специалистов и 3-4 единиц техники.

- Улица Красная давно нуждалась в тротуаре, его здесь никогда не было. Работы идут в плановом режиме, с учетом погодных условий максимальные сроки выполнения - середина сентября. Но мы приложим все усилия, чтобы открыть объект раньше, к 1 сентября, - комментирует заместитель директора завода им. М.А.Федотова Александр Медведев.