Снайперы на Сахалине осваивают тактику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снайперы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине осваивают тактику "лесной охоты", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» снайперы обучатся оборудованию ложных позиций, скрытному передвижению на местности, а также изучают, как правильно маскировать основную боевую позицию.

Основной задачей полевых занятий является освоение снайперами тактики «лесной охоты» на командный состав условного противника. Действуют военнослужащие в составе снайперских пар, совершая при этом скрытые переходы по незнакомой местности.

В ходе обучения снайперов большое внимание уделяется маскировке и скрытному передвижению на местности. После выполнения учебно-боевой задачи, то есть поражения заданных целей, снайперы скрытно уходят в лесной массив.

Теоретическую и практическую часть обучающего курса проводят опытные снайперы-инструкторы и участники специальной военной операции.