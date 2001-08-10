Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2023
Сейчас 14:40
101,04|110,68|66,91
В Тымовском 12 пожарных более двух часов тушили частный дом
12:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Снайперы на Сахалине осваивают тактику "лесной охоты"

Снайперы на Сахалине осваивают тактику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Снайперы мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине осваивают тактику "лесной охоты", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» снайперы обучатся оборудованию ложных позиций, скрытному передвижению на местности, а также изучают, как правильно маскировать основную боевую позицию.

Основной задачей полевых занятий является освоение снайперами тактики «лесной охоты» на командный состав условного противника. Действуют военнослужащие в составе снайперских пар, совершая при этом скрытые переходы по незнакомой местности.

В ходе обучения снайперов большое внимание уделяется маскировке и скрытному передвижению на местности. После выполнения учебно-боевой задачи, то есть поражения заданных целей, снайперы скрытно уходят в лесной массив.

Теоретическую и практическую часть обучающего курса проводят опытные снайперы-инструкторы и участники специальной военной операции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?