Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2023
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11:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Соревнования по хард эндуро на "Крыльях Сахалина" соберут спортсменов из 10 регионов страны

Соревнования по хард эндуро на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пролог соревнований по хард эндуро на мотоциклах в рамках всероссийских гонок "No Place To Run" пройдёт в первый день фестиваля авиации и музыки "Крылья Сахалина", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

18 августа на территории аэродрома Пушистый 65 мотогонщиков из 10 регионов страны продемонстрируют свои навыки в хард эндуро на специально подготовленной площадке.

- Мы построили полосу с нестандартными препятствиями - лестничные пролёты, колёса, брёвна, имитация заброшенной стройки. Всё это может повстречаться спортсмена на пути в следующие два дня соревнований. И чтобы пройти как бы дополнительную тренировку и показать зрителям, что такое эндуро, и кто на что способен, мы организуем такой пролог, - поделился подробностями организатор соревнований Олег Бибиков.

Открытие состязаний состоится в 14:00 у главной сцены фестиваля. Заезды пройдут в категориях "Хобби", "Экспер" и "Про" и продлятся до 18:50.

Во второй день состязаний спортсмены отправятся в село Новиково, где им предстоит проехать по хребтам самого юга Сахалина. В третий - финальный день - мотогонщики проедут в районе горы Красная, Пика Чехова, горы Медика и финишируют у "Аралии".

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