Соревнования по хард эндуро на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пролог соревнований по хард эндуро на мотоциклах в рамках всероссийских гонок "No Place To Run" пройдёт в первый день фестиваля авиации и музыки "Крылья Сахалина", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

18 августа на территории аэродрома Пушистый 65 мотогонщиков из 10 регионов страны продемонстрируют свои навыки в хард эндуро на специально подготовленной площадке.

- Мы построили полосу с нестандартными препятствиями - лестничные пролёты, колёса, брёвна, имитация заброшенной стройки. Всё это может повстречаться спортсмена на пути в следующие два дня соревнований. И чтобы пройти как бы дополнительную тренировку и показать зрителям, что такое эндуро, и кто на что способен, мы организуем такой пролог, - поделился подробностями организатор соревнований Олег Бибиков.

Открытие состязаний состоится в 14:00 у главной сцены фестиваля. Заезды пройдут в категориях "Хобби", "Экспер" и "Про" и продлятся до 18:50.

Во второй день состязаний спортсмены отправятся в село Новиково, где им предстоит проехать по хребтам самого юга Сахалина. В третий - финальный день - мотогонщики проедут в районе горы Красная, Пика Чехова, горы Медика и финишируют у "Аралии".