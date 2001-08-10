Островитян приглашают на книжную ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областная библиоярмарка "САХалинский АРбат" пройдет на территории СахОУНБ 16 сентября. Она соберет талантливых авторов, писателей, художников, музыкантов, мастеров и других креативных людей, готовых поделиться своим творчеством с другими, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Посетителей ждут мастер-классы, фотозоны, квесты, викторины, книжные лавки, настольные игры, театрализованные, концертные, интерактивные площадки, торговая галерея с работами мастеров и рукодельниц, и многое другое.

В этом году планируется ярмарка-конкурс "ВДНХ САХАРбата": демонстрация сельскохозяйственных достижений сахалинцев и конкурс по номинациям "Самый крупный", "Самый забавный", "Самый мелкий" и т. д.

На литературной площадке "Стихи и проза к Году педагога и наставника" встретятся сахалинские писатели и читатели, чтобы вспомнить классические и озвучить авторские произведения об учителях. Подробная программа появится на сайте библиотеки до 12 сентября.

"САХАРбат" проводится уже в 13-й раз. За это время тысячи сахалинцев стали гостями ярмарки. На фотовыставке "Кадры САХАРбата: история в лицах" можно будет найти себя и получить сюрприз от организаторов.

Ждем заявки от художников, музыкантов, писателей, мастеров, рукодельниц и других креативных островитян до 13 августа 2023 года на адрес [email protected]

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-02.