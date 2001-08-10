Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
Сейчас 23:45
91,59|100,94|66,91
В Сахалинской области растут объемы вылова лососей
10:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"

Островитян приглашают на книжную ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областная библиоярмарка "САХалинский АРбат" пройдет на территории СахОУНБ 16 сентября. Она соберет талантливых авторов, писателей, художников, музыкантов, мастеров и других креативных людей, готовых поделиться своим творчеством с другими, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Посетителей ждут мастер-классы, фотозоны, квесты, викторины, книжные лавки, настольные игры, театрализованные, концертные, интерактивные площадки, торговая галерея с работами мастеров и рукодельниц, и многое другое.

В этом году планируется ярмарка-конкурс "ВДНХ САХАРбата": демонстрация сельскохозяйственных достижений сахалинцев и конкурс по номинациям "Самый крупный", "Самый забавный", "Самый мелкий" и т. д.

На литературной площадке "Стихи и проза к Году педагога и наставника" встретятся сахалинские писатели и читатели, чтобы вспомнить классические и озвучить авторские произведения об учителях. Подробная программа появится на сайте библиотеки до 12 сентября.

"САХАРбат" проводится уже в 13-й раз. За это время тысячи сахалинцев стали гостями ярмарки. На фотовыставке "Кадры САХАРбата: история в лицах" можно будет найти себя и получить сюрприз от организаторов.

Ждем заявки от художников, музыкантов, писателей, мастеров, рукодельниц и других креативных островитян до 13 августа 2023 года на адрес [email protected]

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-02.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?