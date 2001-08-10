Почти 3,5 тысячам сахалинских семей помогли улучшить материальное положение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала этого года благодаря проекту "Борьба с бедностью" малоимущими перестали быть 12 136 сахалинцев и курильчан. Результаты работы регионального правительства в социальной и других сферах озвучили на сессии по итогам первого полугодия 2023 года, которую провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова "в сахалинском правительстве.

- Несмотря на санкционное давление, в Сахалинской области не была урезана ни одна социально значимая программа. Мы знаем поименно каждого человека, который оказался в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем, остается еще множество вопросов, требующих решения. Перед руководителями сахалинского правительства поставил соответствующие задачи, - сказал Валерий Лимаренко.

Уровень бедности в Сахалинской области на сегодня составляет 3,8 процента. С каждой семьей, которой требуется помощь, ведут адресную работу. Материальное положение семьям помогает улучшить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, адресная продовольственная помощь. Сахалинцам и курильчанам также оказывают помощь в поиске работы и профессиональном обучении.

- Эффективной мерой стал также социальный контракт - 377 человек в этом году уже заключили такие, - рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова. - С его помощью малоимущие могут открыть собственное дело, развить личное подсобное хозяйство, пройти обучение и трудоустроиться. Проект "Борьба с бедность" является важной составляющей губернаторской программы "Забота. Защита. Уважение".

Благодаря мерам социальной поддержки с начала этого года 597 жителей региона смогли решить квартирный вопрос. При рождении третьего ребенка семьи могут получить до 2 млн рублей на покупку или строительство жилья. Единовременные денежные выплаты предоставляются также семьям с детьми-инвалидами и инвалидам 1 и 2 групп.

Отдельной строкой идет поддержка семей военнослужащих, которые защищают дальние рубежи Родины. Помощь охватывает самый широкий круг вопросов: доставка продуктов и лекарств, оказание медицинских услуг, уход за пожилыми родственниками, устройство детей в детские сады и школы, поиск работы, ремонт жилья, юридические консультации, психологическая поддержка. Всего областные и муниципальные власти выполнили более 6,5 тысяч наказов сахалинских бойцов и членов их семей.