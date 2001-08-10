Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
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09:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" пройдет при поддержке ВТБ

Всероссийский молодежный экологический форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке состоится Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край". Мероприятие пройдет при поддержке ВТБ с 1 по 7 августа. В этом году Форум объединит 450 участников в возрасте от 14 до 35 лет из России и дружественных стран. Среди них экологические активисты, молодые географы, биологи и экологи, учёные, исследователи, эко-просветители и популяризаторы науки.

Миссией форума "Экосистема. Заповедный край" станет формирование и объединение молодежных инициатив в сфере экологии для их дальнейшего применения в общероссийской практике. Тема этого года - сохранение первозданной природы. Среди ключевых вопросов участники обсудят территориальную охрану окружающей среды, климатические изменения, циклическую экономику, дипломатию в экологической сфере, трансформацию социального и экономического укладов.

"Поддержка Форума позволяет услышать новые идеи для решения приоритетной глобальной задачи - сохранение природы. ВТБ активно участвует в поддержании биоразнообразия и помогает крупным российским заповедникам в реализации природоохранных инициатив. К примеру, с 2014 года Банк поддерживает деятельность Центра "Амурский тигр", который занимается изучением и увеличением популяции амурского тигра в России. С 2020 года Банк оказывает поддержку Кроноцкому заповеднику - крупнейшему природному биосферному заповеднику на Камчатке", - отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Вторая важная часть стратегии ВТБ - снижение собственного экологического воздействия. Банк в своей основной деятельности активно реализует множество экологических инициатив, а также следует принципам "зеленого" офиса. В их основе - повышение энергоэффективности, оптимизация количества используемой недвижимости, а также обучение сотрудников рациональному потреблению ресурсов.

ВТБ активно реализует проекты, которые помогают сократить негативное влияние на окружающую среду. К примеру, по итогам реализации программы "Безбумажный банк" за два года ВТБ сэкономил более 3,5 млрд рублей и спас от вырубки 100 га леса, а в результате проекта "Добрые крышечки" в 2022 году на последующую переработку направлено более 110 кг пластиковых крышек, собрано более 100 кг батареек.

Утилизация отработанной офисной техники и банкоматов - еще одно большое направление работ в сфере экологии. Для решения этой задачи ВТБ запустил проект "Зеленая" утилизация в "синих" тонах", в рамках которого на переработку регулярно направляется устаревшее оборудование, серверы, источники бесперебойного питания, стойки, системы хранения и рабочие станции.

В этом году тема использования вторичного сырья будет также представлена в программе форума. Участникам и гостям мероприятия расскажут о важности сортировки отходов в повседневной жизни, способах использования вторсырья и итоговых продуктах его переработки.

Главная особенность форума "Экосистема. Заповедный край" - практико-ориентированность. Участники получают теоретические знания от ведущих экспертов страны, а также самостоятельно проводят исследования, проходят практикумы во время посещения природных локаций на территории Камчатского края. Результатом форума станет большая резолюция с предложениями молодёжи по повышению экологического благополучия страны и её презентация всему экологическому сообществу России.

Социальная ответственность ВТБ - ключевой элемент культуры Банка, часть ДНК бизнес-структуры. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются Банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы "Здоровая страна".

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