Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" пройдет при поддержке ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке состоится Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край". Мероприятие пройдет при поддержке ВТБ с 1 по 7 августа. В этом году Форум объединит 450 участников в возрасте от 14 до 35 лет из России и дружественных стран. Среди них экологические активисты, молодые географы, биологи и экологи, учёные, исследователи, эко-просветители и популяризаторы науки.
Миссией форума "Экосистема. Заповедный край" станет формирование и объединение молодежных инициатив в сфере экологии для их дальнейшего применения в общероссийской практике. Тема этого года - сохранение первозданной природы. Среди ключевых вопросов участники обсудят территориальную охрану окружающей среды, климатические изменения, циклическую экономику, дипломатию в экологической сфере, трансформацию социального и экономического укладов.
"Поддержка Форума позволяет услышать новые идеи для решения приоритетной глобальной задачи - сохранение природы. ВТБ активно участвует в поддержании биоразнообразия и помогает крупным российским заповедникам в реализации природоохранных инициатив. К примеру, с 2014 года Банк поддерживает деятельность Центра "Амурский тигр", который занимается изучением и увеличением популяции амурского тигра в России. С 2020 года Банк оказывает поддержку Кроноцкому заповеднику - крупнейшему природному биосферному заповеднику на Камчатке", - отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.
Вторая важная часть стратегии ВТБ - снижение собственного экологического воздействия. Банк в своей основной деятельности активно реализует множество экологических инициатив, а также следует принципам "зеленого" офиса. В их основе - повышение энергоэффективности, оптимизация количества используемой недвижимости, а также обучение сотрудников рациональному потреблению ресурсов.
ВТБ активно реализует проекты, которые помогают сократить негативное влияние на окружающую среду. К примеру, по итогам реализации программы "Безбумажный банк" за два года ВТБ сэкономил более 3,5 млрд рублей и спас от вырубки 100 га леса, а в результате проекта "Добрые крышечки" в 2022 году на последующую переработку направлено более 110 кг пластиковых крышек, собрано более 100 кг батареек.
Утилизация отработанной офисной техники и банкоматов - еще одно большое направление работ в сфере экологии. Для решения этой задачи ВТБ запустил проект "Зеленая" утилизация в "синих" тонах", в рамках которого на переработку регулярно направляется устаревшее оборудование, серверы, источники бесперебойного питания, стойки, системы хранения и рабочие станции.
В этом году тема использования вторичного сырья будет также представлена в программе форума. Участникам и гостям мероприятия расскажут о важности сортировки отходов в повседневной жизни, способах использования вторсырья и итоговых продуктах его переработки.
Главная особенность форума "Экосистема. Заповедный край" - практико-ориентированность. Участники получают теоретические знания от ведущих экспертов страны, а также самостоятельно проводят исследования, проходят практикумы во время посещения природных локаций на территории Камчатского края. Результатом форума станет большая резолюция с предложениями молодёжи по повышению экологического благополучия страны и её презентация всему экологическому сообществу России.
Социальная ответственность ВТБ - ключевой элемент культуры Банка, часть ДНК бизнес-структуры. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются Банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы "Здоровая страна".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" пройдет при поддержке ВТБ
10:38 Сегодня Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
10:13 Сегодня Почти 3,5 тысячам сахалинских семей помогли улучшить материальное положение
- 11:21 Сегодня Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
- 15:24 25 Июля Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
Выбор редакции
- 11:21 Сегодня Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
- 10:38 Сегодня Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
- 15:05 28 Июля Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе
- 15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?