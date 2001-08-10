Мусорная реформа: как Сахалинская область переходит к сортировке и переработке отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область с 2019 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко начала масштабную работу по уничтожению стихийных свалок и переходу на утилизацию и переработку твердых коммунальных отходов. За это время удалось сортировать более 2,5 тыс. тонн ТКО, убрать сотни свалок и оборудовать контейнеры для раздельного сбора мусора во всех районах Сахалина. Также за это время появилось три комплекса для сортировки мусора. Подробнее о мусорной реформе на островах — в материале ниже.

Экологическая работа

Пусть к чистым островам начался с ликвидации несанкционированных свалок. С 2019 года по настоящее время удалось избавиться от большинства из них и утилизировать 340 тысяч «кубов» ТКО.

Работа ведется и с населением. Ведь именно сейчас закладывается основа для будущих поколений. Если не начать осознанную утилизацию мусора, регион, да и вся планета рано или поздно задохнется в свалках. Поэтому на Сахалине устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора.

По словам Валерия Лимаренко, вклад в защиту природы островов может внести каждый житель. Для этого необходимо просто сортировать отходы. Потратив немного своего времени, каждый сможет подарить своим детям жизнь на экологически чистом острове.

Во всех районах островного региона уже есть современные мусорные площадки с сетчатыми контейнерами. Всего установлено 1783 соответствующих емкости. 500 из них находятся в Южно-Сахалинске.

Сейчас в регионе можно сортировать пластиковые бутылки, флаконы от бытовой химии, стекло, алюминий и металл. Все эти отходы можно сложить в специальный сетчатый контейнер.

Осознанное отношение

Пока еще не все жители Сахалинской области подключились к процессу сортировки отходов, но с каждым днем осознанных потребителей становится все больше.

По словам дворника из Охинского района Галины Клименко, люди действительно хотят изменить свою жизнь, уйти от свалок и жить в современном цивилизованном городе. Женщина надеется, что в ближайшее время в регионе будет налажена масштабная система переработки мусора.

Член общественной палаты Алена Силачева отметила, что сейчас навык сортировки становится для многих привычным, хотя раньше люди относились к процессу скептически.

По информации за 2022 год, более 88% сахалинцев уже начали сортировать ТКО. В школах проводят просветительские занятия и мастер-классы по сортировке отходов. Вслед за детьми к процессу подключаются и их родители.

Всего за прошлый год на сортировку было отправлено 900 тонн ТКО. А в этом году аналогичный результат удалось получить всего за полгода. Это значит, что осознанное отношение к природе растет, а на свалку отправляется гораздо меньше мусора.

На Курилах контейнеры для раздельного сбора мусора установят уже в этом году. На островах появятся 180 емкостей для сортировки.

Новая жизнь отходов

Из сетчатых контейнеров мусор едет на сортировку. Пока на Сахалине три таких комплекса, которые находится в Южно-Сахалинске, Корсакове и Ногликах. Там мусор разбирают и формируют из него отдельные брикеты стекла, пластика и металла. Вторичную переработку сортированный мусор проходит уже на материке.

Только один корсаковский мусоросортировочный комплекс имеет мощность в 19,8 тысячи тонн в год. Это огромное количество мусора могло бы отправиться на свалку, где только загрязняло природу, но теперь отходы получают вторую жизнь.

Сейчас в Сахалинской области приступили к следующему этапу работы с ТКО. В Углегорском районе начал работу комплекс по переработке крупногабаритных шин в резиновую крошку. За год там будет утилизироваться три тысячи тонн покрышек. А полученные две тысячи тонн крошки можно будет использовать для строительства детских площадок с безопасным покрытием.

К 2027 году планируется отправлять все соответствующие критериям для переработки отходы. Для этого в области возведут три мусоросортировочных завода, мощность которых составит 10, 44 и 152 тыс. тонн в год.

Кроме того, планируется построить новые технологичные полигоны хранения ТБО. На них не будет опасных для экологии гниений, загрязнений воды или почвы. Старые же свалки закроют, а затем рекультивируют.

Подобная практика уже показала свою эффективность в других регионах.

Таким образом, к 2030 году объемы захоронения ТКО в регионе должны уменьшиться вдвое.