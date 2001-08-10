Школы Поронайского района меняются благодаря нацпроекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайские школы готовятся к новому учебному году 2023/2024. Уже через месяц они распахнут двери перед своими учениками. Многие из них встретят ребят обновленными. В школе № 2 ремонтируют спортивный и актовый залы, в школе №1 к новому учебному году обновляют столовую, в школе №8 ремонтом охватили кабинеты начальных классов, в школе поселка Вахрушев отремонтировали крыльцо и музейную комнату, в школе села Леонидово – зону рекреации на втором этаже учреждения.

Самые масштабные работы в этом году идут в школе-интернате №3 «Технологии традиционных промыслов народов Севера». Школа, расположенная на острове Южный, вошла в федеральную программу капитального ремонта «Модернизация школьных систем образования», объявленную Президентом РФ. За счет федерального финансирования в школе полностью отремонтированы системы электро- и водоснабжения, канализации. В рамках программы также отремонтировали пищеблок школы. Кроме того предусматривается обновление материально-технической базы и оснащение самым современным оборудованием спортивного зала, столовой, рекреации и библиотеки – всего на сумму более 50 миллионов рублей. Школа получит новую мебель, интерактивные панели, современные станки и другое оборудование для создания изделий декоративно-прикладного творчества коренных этносов. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.

- Эти преобразования, которые сейчас происходят в школе, можно назвать колоссальными. Выполнен большой объем работ, заменены инженерные системы, отремонтированы полы в кабинетах, пищеблок. На этапе проведения работ у меня, как у представителя общественности, была возможность проинспектировать ход ремонта. Это очень важно. Совсем скоро учащиеся вернутся в обновленную, комфортную и современную школу. Уверена, что ребятам очень понравится. В этих прекрасных условиях они будут учиться, изучать традиции, культуру и художественные промыслы и ремесла своих предков, - поделилась председатель местной общественной организации коренных малочисленных народов Севера.

В 2022 году в Поронайском городском округе в рамках программы провели капитальный ремонт средней школы села Малиновка. Там обновили спортивный зал, оснастили школу современной мебелью оборудованием, спортивным инвентарем.