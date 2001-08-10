На улице Ленина в Южно-Сахалинске продолжают обновлять фасады домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске идет планомерная работа по обновлению фасадов многоквартирных домов. Так, сейчас преображаются здания на ул. Ленина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в этом году в рамках реализации муниципальной программы капитально отремонтируют 10 многоквартирных домов на ул. Ленина, расположенных на участке от ул. Сахалинской до ул. Поповича. В том числе будут обновлены и фасады зданий, их планируется привести к единому стилю. Обновление лицевых сторон части домов завершат к началу сентября, выполнить весь объем планируется до конца ноября.

Ранее подобную работу провели на ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до Коммунистического проспекта.

В преддверии старта работ подрядная организация выставила ограждения для обеспечения безопасности жителей и прохожих у многоквартирного дома № 250, а также у домов № 246 и 248 по ул. Ленина, где также скоро начнется ремонт.

- Сейчас у дома № 250 активно ведется демонтаж старой фасадной навесной системы, затем работники сразу же приступят к демонтажу штукатурного слоя, его восстановлению. Дальше дом утеплят, затем приступят к восстановлению декоративно-штукатурного слоя. На фасаде также будут применены декоративные элементы, - комментирует генеральный директор компании «Строй-Ресурс» Сергей Семенов.

Ежедневно на объекте трудятся 15-20 специалистов. Завершив ремонт фасада у дома № 250, работники подрядной организации перейдут на другие два.

Напомним, всего в этом году за счёт муниципалитета и фонда капитального ремонта в городском округе будет отремонтировано 27 фасадов многоквартирных домов.