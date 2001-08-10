Кольцо на пересечении улиц Комсомольской и Больничной в Южно-Сахалинске станет капитальным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В настоящее время на пересечении улиц Комсомольской и Больничной ведутся работы по переобустройству кольцевой развязки, которая ранее была временно оборудована модульными бордюрами. Организация дорожного движения при этом не поменяется, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал заместитель директора Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Михаил Базанов, кольцо будет состоять из двух частей, как на пересечении улиц Комсомольской и Сахалинской. Так, у внутренней части предусмотрен слегка завышенный уровень, заезд на неё невозможен, а внешняя позволит при необходимости заезжать на нее крупногабаритным автомобилям. Таким образом, функциональный диаметр кольца остаётся в прежних размерах. Проезд по кольцу, как и ранее, - по одной полосе.
Работы по обустройству капитальной кольцевой развязки планируется завершить к концу текущей недели. Здесь также будет выполнено асфальтирование и нанесение дорожной разметки.
Напомним, устройство кольцевой развязки на пересечении улиц Комсомольской и Больничной направлено на обеспечение безопасности дорожного движения.
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