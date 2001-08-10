Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
Сейчас 05:39
91,59|100,94|66,91
На севере Сахалина ожидается сильный дождь
13:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд по ул. Амурской в Южно-Сахалинске 1 августа будет закрыт

Сквозной проезд по ул. Амурской в Южно-Сахалинске 1 августа будет закрыт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения касаются участка от многоквартирного жилого дома №169 до здания №161 (в районе детского сада №2 «Березка»), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь с 10.00 до 20.00 будут проводиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Объезд по ул. Пограничной и пр. Победы. Автомобилистов просят учитывать данную информацию.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?